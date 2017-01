China otorga a la policía el control sobre las ONG extranjeras

Desde el citado requisito de "no amenazar la seguridad nacional" a la burocracia para lograr el registro, muchos aspectos de la normativa ya en vigor son aún una incógnita, lo que aumenta la incertidumbre entre el sector. De hecho, ni siquiera está claro lo que Pekín entiende por "ONG extranjera". El texto lo define como "fundaciones, grupos sociales, centros de estudios y otras organizaciones sociales no gubernamentales establecidas legalmente en el extranjero". Algunas entidades como las Cámaras de Comercio o asociaciones de profesionales no tienen claro aún si quedan afectados por la norma. "El Gobierno podría querer que la ley permanezca así de vaga con el objetivo de que los órganos de seguridad pública puedan tener más espacio para ejercer su control", asegura Poon.