¿Vecinos o espías? La secreta mansión de recreo de los diplomáticos rusos

Pese a las denuncias de Washington y las sanciones contra diplomáticos rusos, los ciberataques contra intereses estadounidenses presuntamente instigados por Moscú no paran. La última víctima ha sido la compañía eléctrica pública de Vermont, Burlington Electric. Según confirmó la compañía, el pasado jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) les alertó de “un código de software malicioso usado en Grizzly Steppe, el nombre que el DHS ha dado a la campaña de pirateos recientes rusos”. El malware fue detectado en un ordenador portátil de la empresa “que no estaba conectado con la red” de la compañía y las autoridades federales fueron informadas, según dijo en un comunicado. The Washington Post, que fue el primero en informar del incidente informático, afirma que aunque los piratas no lograran entrar, este intento demuestra la “vulnerabilidad” de la red eléctrica nacional.