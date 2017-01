Trump no tiene quien le cante

La organización de la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump ha encontrado más obstáculos de los previsibles. Hace cuatro años, en la reelección de Barack Obama, Beyoncé cantó el himno de Estados Unidos antes de su juramento, Kelly Clarkson y James Taylor actuaron después y Alicia Keys, Marc Anthony y la estrella del country Brad Paisley estuvieron en la lista de artistas que amenizaron los bailes oficiales en Washington. En 2008, la estrella fue Aretha Franklin. El programa del próximo 20 de enero, en cambio, no cuenta con nombres de relumbrón.

Contar con artistas de primera fila dispuestos a arropar a Trump el día de su juramento como presidente no resulta sencillo. Entre los que han dicho que no a la invitación están el británico Elton John y el cantante country Garth Brooks. Tampoco el tenor italiano Andrea Bochelli cantará en la ceremonia, a pesar de la admiración de Trump por su trabajo. The Rolling Stones han dicho que no les esperen en la cita, fresco todavía el disgusto que sufrió Mick Jagger al escuchar en la campaña de Trump You Can’t Always Get What You Want.

Tampoco estará el rapero Kanye West, una de las pocas celebridades que apoyó a Trump y que ya se ha reunido con el presidente electo. West defiende los contactos directos con Trump “para conversar sobre asuntos multiculturales”, pero descarta una actuación en la toma de posesión.

La organización de la investidura está en manos de Stephanie Winston Wolkoff, durante años encargada de la gala anual de la revista Vogue en el Metropolitan de Nueva York. Le han confirmado su presencia las míticas Rockettes, las bailarinas del Radio City, de Nueva York, pero con polémica. Algunas de las 36 artistas del grupo han mostrado su malestar en las redes sociales por considerar que Trump como persona no les representa.

Con este panorama será una soprano de 16 años, Jackie Evancho, quien tendrá que cubrir la ausencia de estrellas. La encargada de interpretar el himno nacional ganó su fama en el concurso televisivo America’s Got Talent.