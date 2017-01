El exembajador británico en la UE pide desafiar el “pensamiento confuso” respecto al ‘Brexit’

"Espero que continuéis desafiando a los pensamientos confusos" respecto al Brexit, continúa el hasta este mismo martes representante permanente de la delegación británica en la capital comunitaria en una carta de apenas dos páginas.

Sir Ivan Rogers, que debía permanecer en su puesto hasta finales de este mismo año, deja la Representación por —según medios británicos— sus desavenencias con el actual Gobierno de Londres que pretende limitar la libre circulación de personas pero permanecer en el Mercado Común, algo que resulta incompatible para la UE. Rogers ha adelantado por tanto su marcha justo tres meses antes de que se inicien las negociaciones formales para la salida del país de la UE, como ya había anunciado la primera ministra conservadora, Theresa May, hace semanas. "Mis opiniones permanecen como siempre. Aún no conocemos los puntos que el Gobierno [británico] quiere alcanzar como objetivos en la nueva relación del país con la UE tras el Brexit", esgrime. Además, el embajador esboza sus dudas sobre la "forma política" de la UE para todo este 2017 aludiendo, entre líneas y sin nombrarlos, a importantes y decisivos acontecimientos políticos en la agenda (como son las elecciones en Francia, en Holanda y en Alemania). "No sabemos quiénes serán los protagonistas políticos" a final de año, dice.

En su carta de dimisión, remitida a sus colegas en Bruselas y que publican este miércoles los medios británicos, el diplomático hace duras críticas contra el Gobierno al recalcar que los ministros necesitan escuchar puntos de vista "incómodos" de Europa. "Espero que os apoyéis unos a otros en esos momentos difíciles en los que deberéis entregar mensajes que son desagradables para los que necesitan escucharlos", subraya el diplomático.

El embajador, que dejará su puesto en las próximas semanas una vez que se nombre a su sustituto, advierte de que el Gobierno sólo conseguirá lo mejor para el país si "aprovecha la mejor experiencia [del personal] que existe".

El Gobierno de May agradeció el "trabajo y compromiso mostrado durante los últimos tres años" por Rogers, nombrado embajador en Bruselas en 2013 por el ex primer ministro británico David Cameron. La dimisión se produce unos 15 días después de que Rogers originara una polémica al afirmar que llevaría una década cerrar un acuerdo comercial entre este país y la UE tras el Brexit.

El diplomático fue uno de los principales asesores de Cameron en las negociaciones previas al referéndum del 23 de junio del pasado año para modificar los términos del encaje británico dentro del bloque comunitario.

Rogers fue también secretario privado el extitular de Finanzas, el conservador Kenneth Clarke, y trabajó con el ex primer ministro laborista Tony Blair.