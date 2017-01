Arabia Saudí se escandaliza por un baile durante un concurso de TV

Cualquiera que siguiera el debate en las redes sociales habría pensado que la televisión privada saudí Bedaya TV había mostrado un acto sexual explícito o un desnudo integral. Quienes, a mediados de esta semana, se lanzaron escandalizados a aventar su indignación acusaban a la cadena de haber difundido un programa “pornográfico”. Incluso los observadores habituales de la puritana escena social saudí sintieron curiosidad por tan improbable suceso.

¿Qué había pasado? Nada que hiciera levantar una ceja en el resto del planeta. Pero a pesar de su anunciada voluntad de modernizarse, Arabia Saudí sigue mostrando día sí y día no que vive en otra galaxia. De acuerdo con el relato aparecido en el diario emiratí Gulf News el pasado miércoles, los internautas difundieron imágenes de un programa de telerrealidad de la cadena en las que se veía a dos hombres bailando. En un momento determinado, uno agarra a otro por las caderas y su movimiento parece imitar un acto sexual.

Imágenes de un programa de telerrealidad de una cadena saudí

La reacción no se hizo de esperar. #Escena_pornográfica_en_Bedaya (لقطه_اباحيه_بقناه_بدايه#) lanzaban rápidamente en Twitter algunos televidentes claramente perturbados por el contenido de la emisión. Enseguida aparecieron justicieros que pedían que se sancionara al “culpable” y que se cerrara la cadena. El Reino del Desierto, regido por una interpretación ultraconservadora del islam conocida como wahabismo, es uno de los países con mayor censura del mundo, según Reporteros Sin Fronteras, así que muchos de sus ciudadanos suelen interpretar que todo aquello que no les gusta o no se acomoda a sus estrechos códigos morales debe ser prohibido.

“Una escena sucia y difundida en un canal muy popular. El Ministerio de Información debe clausurar de inmediato el canal”, denunció un usuario identificado como @mkhawe15. Otros acusaban a Bedaya de “insultar a la religión”. El “culpable” del alboroto fue un participante del concurso Aumenta tu crédito, que dice tener por objetivo promocionar la cultura de la ganancia y el ahorro, para preparar a los jóvenes al mercado de trabajo.

Bedaya TV, fundada en 2005 y que basa su éxito en programas de telerrealidad como el que emitió el malhadado baile, se disculpó enseguida por la misma vía asegurando que al tratarse de un directo podían producirse errores. “Se trató de un acto involuntario y su responsable se ha arrepentido ante Dios”, señaló la cadena antes de informar de que el concursante había sido descalificado y que lo que había hecho “no representaba ni a la emisora, ni sus valores”. Quizá a modo de contrición, el miércoles por la tarde, horas después del escándalo, la televisión emitió una ceremonia de lectura del Corán.

No es la primera vez que Aumenta tu crédito se halla en el centro de la polémica. Hace ahora un año, los responsables del concurso se vieron obligados a prohibir la asistencia de mujeres al programa después de que la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio (policía moral) les enviara una advertencia porque, supuestamente, una chica había trepado por un muro del pueblo donde filmaban uno de los episodios.También entonces hubo voces que pidieron que se cancelara el concurso por “abrir las puertas a la tentación”. Sin embargo, el formato se ha probado muy popular entre los jóvenes, que constituyen más de la mitad de la población del ultraconservador país.