Donald Trump, la rueda de prensa en vivo y en directo

El presidente electo de EE UU, Donald Trump, aseguró hoy que el Gobierno ruso nunca ha tratado de chantajearle con información comprometedora sobre su vida privada y financiera, una afirmación que hicieron la noche de este martes los medios locales estadounidenses en base a un informe. El informe, cuyo contenido no ha podido ser verificado, fue citado por varios medios de comunicación estadounidenses, entre ellos la CNN, The Washington Post y The New York Times. "Rusia nunca ha tratado de utilizar su influencia sobre mí. ¡No tengo nada que ver con Rusia: ni negocios, ni prestamos, nada!", dijo Trump en la red social Twitter.