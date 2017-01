Las agencias de espionaje informaron a Trump de que Rusia puede tener información comprometedora

El documento presentado el viernes por las agencias de inteligencia de Estados Unidos al presidente-electo Donald Trump contenía datos, no revelados hasta ahora, que alegan que Rusia posee información personal y financiera que puede comprometer al empresario neoyorquino, según la CNN. La cadena de televisión asegura que el informe también alude a los contactos del equipo del republicano con agentes rusos durante la campaña.

El contenido del informe no está verificado, ni tampoco su procedencia, por lo que puede tratarse de una intoxicación. Pero, según varios medios estadounidenses, los espías estadounidenses decidieron presentarlo al presidente-electo porque consideran la fuentes son suficientemente creíbles como para transmitírselo, y porque creen que Trump debe saber que estaban circulando estos alegaciones dañinas.

Lo novedoso no es tanto la existencia de estas supuestas revelaciones sobre Trump sino que las agencias de inteligencia de EE UU las hayan transmitido tanto al presidente-electo como al todavía presidente Barack Obama.

La filtración llega unos días después de que Obama se apoyara en sus servicios de inteligencia para acusar a Rusia de “querer interferir e interferir” en las elecciones del pasado noviembre. Las fuentes consultadas por la cadena de televisión CNN aseguran que los líderes del Congreso y el Senado han podido conocer el contenido de esas alegaciones. Los diarios The New York Times y The Washington Post citaron posteriormente fuentes propias con conocimiento de la reunión entre las agencias de inteligencia y Trump.

La cadena de televisión asegura que el FBI ha abierto una investigación sobre la credibilidad de tales acusaciones. Se basan principalmente en datos que manejan fuentes rusas y que han sido recopiladas por un exagente del servicio secreto británico que ha trabajado anteriormente con EE UU. De confirmarse su veracidad, también quedaría demostrado que Rusia recopiló información que podía perjudicar a los dos candidatos presidenciales pero decidió publicar únicamente la relativa a Hillary Clinton.

En el informe presentado al presidente también se alegan que “hubo un intercambio de información continuado entre personas cercanas a Trump e intermediarios del gobierno ruso”, según publica CNN citando a dos agentes de seguridad nacional.

Según la cadena estadounidense, la información recopilada acerca de Trump se obtuvo en el marco un esfuerzo impulsado por adversarios del presidente-electo en la campaña electoral. La investigación de oposición (oppo research, en inglés) es una práctica común en EE UU, que consiste en buscar información perjudicial para el oponente con el objetivo de difundirlas durante la campaña.

El documento circulaba desde el verano. “Lo que ha cambiado desde [el pasado verano]", explica la cadena CNN, "es que las agencias de inteligencia de EE UU consideran al agente británico y su amplia red en toda Europa como una fuente suficientemente creíble como para incluir su información en los documentos presentados al presidente y al presidente electo”.