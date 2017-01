Marine Le Pen visita la Torre Trump

La presidenta del ultraderechista Frente Nacional francés, Marine Le Pen, ha sido vista este jueves en la Torre Trump de Nueva York, aunque ella se ha negado a aclarar si estaba allí para reunirse con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, informa la agencia Reuters, que cita a un testigo y a periodistas que aguardaban junto al edificio. Representantes del presidente electo no han hecho comentarios respecto a su presencia en la Torre Trump. No obstante, el portavoz del presidente electo Sean Spicer ha retuiteado a un periodista que afirmaba que Le Pen no se reunirá ni con Trump ni con su equipo.

Le Pen ha sido vista entrando en un ascensor del edificio, según ha relatado un testigo. Con anterioridad, había sido vista tomando café junto a tres hombres dentro del edificio. La líder del Frente Nacional ha rechazado aclarar si se encontraba allí por motivos personales o profesionales, según los periodistas presentes.

Reuters informa de que uno de los tres hombres con los que estaba Le Pen es Louis Aliot, su pareja y vicepresidente del Frente Nacional. Un miembro de la campaña de la líder de la ultraderecha francesa ha confirmado en una entrevista de radio su visita a Nueva York, pero ha precisado que se trata de un viaje de carácter privado.

Trump, que en ocho días asume el cargo de presidente, ha mantenido una serie de encuentros en Nueva York desde que ganó las elecciones, el pasado noviembre. El equipo de transición presidencial, en la conferencia telefónica diaria, no ha anticipado que Trump tenga previsto reunirse hoy con la aspirante a la presidencia francesa.