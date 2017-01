Trump: “Merkel cometió un error catastrófico al acoger a todos esos ilegales”

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, considera que la canciller Merkel cometió un "error catastrófico" con la política de acogida de refugiados. El republicano ya criticó a Merkel por permitir la entrada de refugiados al esgrimir que pone en riesgo la seguridad europea. Pero los nuevos reproches, en una entrevista al diario británico 'The Times' llegan a cinco días de su toma de posesión como mandatario de la primera potencia mundial.

Además el magnate respalda la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y cree que más países seguirán ese camino porque "las personas, los países quieren su propia identidad" y no desean, en su opinión, que vengan desde fuera a su territorio para "destrozarlo".

Tras recordar que la UE fue creada en parte para enfrentarse comercialmente a EEUU, asegura que para él es indiferente que los europeos estén unidos o separados. Trump subraya la necesidad de reforzar los controles fronterizos en Estados Unidos y no descarta que los europeos puedan verse afectados, dejando claro que no actuará como Alemania. "No queremos que venga gente de Siria que no sabemos quién es", añade.

El republicano mantiene, además, sus reproches a la OTAN. La describe como una organización "obsoleta" por no luchar lo suficiente contra el terrorismo y pide a los países miembros que aumenten su aportación. Son críticas que ya hizo en campaña. Pero en la entrevista no parece cuestionar, como hizo en julio, la cláusula de defensa de otros socios.