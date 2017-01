Así es el entramado de empresas de Donald Trump

La lista de empresas, acuerdos comerciales, valores en bolsa, préstamos de instituciones bancarias, los cargos privados que ocupa y el número de conflictos de intereses en los que puede verse implicado el presidente electo Donald Trump carece de precedentes en Estados Unidos. Para evitar problemas éticos y legales, Trump anunció la semana pasada que abandonará la dirección de sus empresas para cederlas a sus dos hijos varones, Don Jr. y Eric Trump. La solución que defendió su abogada, sin embargo, no evitará que esta red de compañías que abarca desde negocios inmobiliarios, hoteles hasta resorts con campos de golf se vea envuelta en un conflicto entre los intereses comerciales del futuro presidente y los del país que dirige.

Casi una veintena de las compañías creadas por Trump en los últimos años operan en el extranjero. El presidente electo ha anunciado que congelará todos los acuerdos comerciales en el exterior mientras lidera la Casa Blanca, pero esto no despeja el camino de conflictos éticos: las compañías que gestionan desde ahora sus hijos llevan el apellido de un conocido empresario estadounidense que resulta ser también el presidente de ese país. Trump puede verse obligado a demostrar que cualquier medida que apruebe su gobierno con consecuencias en el exterior, y que afecte a una de las naciones donde cuenta con empresas, nunca pone sus intereses personales por delante de los de la seguridad o la economía de EE UU.

Trump ha invertido en una cartera de valores en Bolsa que incluye a la mayoría de las grandes empresas de EE UU. Esta circunstancia, habitual para tantos otros empresarios, puede colocarse en el centro de los problemas de Trump porque hasta el momento no ha publicado sus declaraciones de impuestos —“solo le interesa a los periodistas”, dijo hace unos días— por lo que se desconocen los beneficios que ha podido recibir de estas inversiones.

El pasado mes de diciembre, su equipo debió aclarar si había vendido, por ejemplo, las acciones que poseía en Boeing tras recomendar que el gobierno no renueve el contrato de nuevos aviones Air Force One, encargados de trasladar al presidente en sus viajes, y que fabrica esta compañía. Cada decisión que tome Trump desde la Casa Blanca en materia de impuestos, aranceles o acuerdos comerciales puede chocar así con su interés particular en inversiones realizadas en el pasado.