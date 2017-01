Tropas senegalesas penetran en Gambia para desalojar del poder a Yahya Jammeh

Tropas senegalesas han entrado este jueves por la tarde en Gambia y se dirigen hacia la capital, Banjul, con la orden explícita de desalojar del Palacio Presidencial a Yahya Jammeh, quien perdió las elecciones del pasado mes de diciembre pero se ha negado a dejar el cargo. Según fuentes militares los soldados han penetrado en el país desde la zona de Casamance, en el sur, apenas unos minutos después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizara el uso de la fuerza a propuesta de Senegal. También este jueves tomó posesión como nuevo presidente del país Adama Barrow, pero tuvo que hacerlo en la Embajada gambiana en Senegal dada la negativa de Jammeh a ceder el poder.

Los acontecimientos se precipitan en Gambia. En solo una tarde tiene nuevo presidente reconocido por la comunidad internacional y se ha puesto en marcha la anunciada intervención militar para expulsar a Jammeh del cargo. Esta opción a la fuerza se produce tras los sucesivos fracasos de la diplomacia africana por convencer a Jammeh. Las tropas senegalesas se habían posicionado en la frontera sur partiendo desde Ziguinchor, mientras varios aviones y un barco nigeriano están cerca para entrar en acción en cuanto se requiera. Ghana, Togo y Malí también han anunciado su participación en una acción bélica cuyo objetivo es detener a Jammeh o forzar su salida del país

“Tengo miedo”. Thierno Diouf es de los pocos taxistas que se atrevían a circular este jueves al mediodía por las desiertas calles de Banjul. A toda velocidad atraviesa el despoblado mercado de Serekunda y se adentra en la enorme avenida Kairaba sin cruzarse con ningún otro coche. Apenas tres o cuatro personas caminan bajo un sol de justicia. “Esto no lo había visto nunca”, insiste Diouf, “tengo miedo, no sé qué va a pasar a partir de ahora, me voy ya para mi casa”. Muchos bares y restaurantes están cerrados, así como tiendas y negocios en general. Hasta los periódicos han parado. Toda Gambia contiene la respiración.

En la casa de Idrisa Touray, tirados sobre una enorme alfombra, cuatro jóvenes no despegan la vista de la cadena de televisión senegalesa TFM. Exactamente a las 16.58, vestido con un impecable bubu blanco, Adama Barrow aparece en pantalla, levanta su mano derecha y jura sobre un ejemplar del Corán su cargo de nuevo presidente de Gambia. El acto se está celebrando a cientos de kilómetros de distancia, en Dakar, la capital de Senegal, pero es aquí, en Banjul, donde a Idrisa se le llenan los ojos de lágrimas. Cuando suena el himno, todos se ponen en pie. Al acabar todos marchan para casa. En algunos puntos de la ciudad, algunos se atreven a tocar la pita, a festejar. Pero con miedo, como tímidamente, como sabiendo que llegaba el momento de las armas.

Turistas evacuados de Gambia este miércoles llegan al aeropuerto de Manchester, en Reino Unido. PAUL ELLIS AFP

Gambia cuenta desde este jueves con un nuevo presidente reconocido por la comunidad internacional, pero el anterior, Yahya Jammeh, sigue sin aceptar su derrota electoral del pasado 1 de diciembre y continuaba hasta ayer atrincherado en este pequeño país africano sin hacer caso ni del rosario de personas que le han abandonado en los últimos días, entre ellos cinco ministros y su vicepresidenta, ni de la intervención militar ya en marcha por parte de la Comunidad de Estados de África Occidental (Cedeao), que ya ha enviado a unos 1.500 soldados senegaleses y nigerianos para entrar en el país y forzar su salida o detenerlo.

Una semana de intensos movimientos diplomáticos 10 de enero: El Tribunal Supremo da la espalda a Yahya Jammeh y renuncia a fallar sobre el recurso presentado por este para intentar anular el resultado de las elecciones de diciembre. La ausencia de magistrados de un órgano que solo se reúne dos veces al año cierra la vía judicial. 13 de enero: Una delegación de la Cedeao integrada por los presidentes de Nigeria y Sierra Leona, así como el expresidente de Ghana, viaja a Banjul para vencer la resistencia de Jammeh. Nuevo fracaso. Sin embargo, sacan a Adama Barrow del país quien se traslada a Bamako, donde se celebra la cumbre Francia-África, para consolidar el apoyo de los principales líderes africanos. Allí se entrevista con el presidente francés François Hollande, quien también le muestra su respaldo. 17 de enero: Yahya Jammeh declara el estado de emergencia en Gambia ante la existencia de “un nivel de injerencia extranjera sin precedentes”. Mientras tanto, cuatro ministros y la vicepresidenta del país presentan su dimisión. Jammeh está cada vez más solo. 18 de enero: Senegal solicita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una autorización para que la Cedeao pueda intervenir militarmente en Gambia mientras soldados senegaleses se posicionan cerca de la frontera. Esa misma tarde, el presidente mauritano, Mohamed Ould Abdel Aziz, se traslada a Banjul en un último intento, sin éxito, de convencer a Yahya Jammeh. A medianoche se reúne en Dakar con Adama Barrow y el presidente de Senegal, Macky Sall.

En su peculiar investidura, celebrada en la Embajada de Gambia en Dakar, Barrow tuvo palabras de agradecimiento para los presidentes de Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Ghana y Senegal por “sus esfuerzos en la resolución de la crisis” que atraviesa su país e hizo una llamada a la unidad de todos los gambianos. Sin embargo, quiso dirigirse especialmente a los soldados y fuerzas del orden. “Como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ordeno a todos los militares y agentes mantenerse leales a la Constitución y a mí mismo”, expresó. Asimismo, instó a la Cedeao, a la Unión Africana y a Naciones Unidas a apoyarle para poder “cumplir con la voluntad del pueblo gambiano”.

El régimen de Yahya Jammeh, que ha gobernado Gambia con mano de hierro durante 22 años en medio de una violenta represión contra la oposición, periodistas, homosexuales o todo aquel que se atreviera a alzar la voz, se está desmoronando como un castillo de naipes. En el seno del Ejército se han producido numerosas deserciones en las últimas horas y el propio presidente saliente ha decidido desarmar a los soldados que protegen el Palacio Presidencial y ha contratado a mercenarios para su protección personal. Acorralado y cada vez más solo y desconfiado, se enfrenta ahora a un final violento tras negarse a aceptar un exilio dorado en Marruecos o Nigeria.