Retratos desde Washington: así son los seguidores de Donald Trump

Will Cody

Will es joven, todavía está acabando sus estudios en su ciudad natal de Syracuse (Nueva York), desde donde ha viajado para este evento, pero ya tiene convicciones. Opina que Hillary Clinton, la rival demócrata del presidente electo Donald Trump, es una política comprada. Trump, sin embargo, es un “outsider”, dice Will. “Es una persona ajena al mundo político y dispuesta a dejar de lado su negocio para redirigir al país”. “Un verdadero nacionalista”, añade.

Dwayne Bridges

Dwayne tiene setenta años. Ha viajado a Washington desde Valley (Alabama) acompañado de su hijo y sus dos nietos, a quienes dio a elegir entre asistir a la Super Bowl de NFL o a la inauguración de Trump. “Trump, venir aquí siempre fue nuestra prioridad”, dice uno de los nietos. “Esto es una revolución, es un hecho histórico”, afirma Dwayne. “Trump está demostrando que antepondrá al pueblo americano frente a los intereses de las élites”. “Yo tengo una pequeña empresa, y en los últimos ocho años el negocio ha mermado y hay menos dinero”, concluye.

Mark Gladding

Mark cumple 50 años este viernes y sólo concibe celebrar este día especial festejando la toma de posesión de Trump. Ha viajado desde San Diego (California). “Obama fue el presidente apropiado para una época, ahora le toca a Trump”, dice. “Admiro su coraje, coraje de enfrentarse a estos políticos sin ser uno de ellos”, afirma convencido Mark, que comenta que reservó su habitación de hotel en agosto, tres meses antes de las elecciones. “Obama tenía demasiado optimismo, Estados Unidos no tiene que ayudar al resto del mundo”.

Chris

Chris, que rechaza dar su apellido, ya espera en cola a las seis de la mañana para entrar a la explanada donde el presidente electo dará su discurso este viernes al mediodía. Ha viajado en coche desde Columbus (Ohio) y antes de contestar alguna de las preguntas de este diario, exige que se le enseñe el credencial del periodista. Sólo después Chris dice que cree que “Trump de verdad quiere limpiar Washington de la corrupción política”. “Clinton, por ejemplo”, explica el joven, “era una corrupta que recibía dinero de gobiernos extranjeros”.

Angel Schultz

Angel ha viajado con su hermana y su madre desde Cumberland (Maryland), a dos horas en coche de Washington. Es blanca y joven. “Lo que más me gusta de Trump es su pelo”, bromea Angel. Acto seguido dice que lo que realmente le atrae del republicano es “su oposición al aborto”. “Es algo en lo que yo creo personalmente”. La hermana de Angel comenta que Trump “hará a América grande de nuevo”, citando el eslogan de la campaña del republicano.

Audrey Britton

Audrey es una mujer afroamericana que reside en Maryland, en un condado cercano a la capital. Mientras espera en una boca de metro a otros amigos, Audrey, de tono calmado, dice que le gusta Trump porque “es alguien que entra el mundo político con ojos frescos, con ideas para crear empleo y hacer cosas para la gente de una vez”. “Es un outsider”, resume. “No apoyé a Obama, pero sí a Trump, desde el primer día”.

Bob Westin

Bob decidió venir a este evento a última hora desde Boston (Massachusetts). “Me gusta Trump porque escucha a la gente, es directo, no miente”. Su hijo de 14 años, que porta una camiseta que lee “Dios y pistolas”, está de acuerdo y añade que Trump es “firme y claro”.

Dan

Dan es un hombre blanco que proviene de Maryland. Acude a la cita acompañado de su hijo y su mujer. “He venido porque a mi hijo, de 14 años, le hacía ilusión”, comenta. “Creo que Trump habla como una persona normal y eso me gusta”, añade.

Ethan Abbott

Ethan, un asistente un tanto particular, pasea hacia la explanada donde tendrá lugar la ceremonia con sus dos alpacas y una llama. “Fui a la convención demócrata y a la convención republicana”, confiesa, “todavía no sé porqué apoyo a Trump”.

Bob y Donna

Bob y Donna votaron a Trump. Sus hijos a Bernie Sanders, uno de los candidatos a la nominación demócrata. Bob es un policía retirado, ahora dirige su propia empresa. “Voté a Trump porque me leí su libro (El arte del negocio) y me gustó el mensaje: sabe crear trabajos y es lo que hará para América”, dice. “Y es lo que necesitamos porque a día de hoy ya no competimos con China o Japón y debe ser corregido”. Donna confía que Trump encarrilará el país aunque no especifica cómo. “Se ha perdido la cultura del esfuerzo y el trabajo duro, las nuevas generaciones se sienten merecedores de lo que tienen gracias al empleo de sus padres”, concluye Bob.