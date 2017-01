Trump vuelve a difundir el bulo de un fraude electoral en EEUU

A finales de noviembre, Trump dijo en Twitter: “Además de ganar el voto electoral por un triunfo aplastante, también gané el voto popular si sustraemos los millones de personas que votaron ilegalmente”. Este lunes, según el testimonio de asistentes a esa cena citadas por el diario The Washington Post, Trump volvió a afirmar que entre tres y cinco millones de votos ilegales fueron la razón por la cual perdió el voto popular en las elecciones presidenciales.

La hipótesis se rebatió tras los trabajos de investigación y comprobación en varios diarios estadounidenses. Según escribe el diario The New York Times, las autoridades estatales tampoco reportaron ningún caso de fraude electoral, algo que confirmó el propio expresidente Barack Obama. Pese a ganar el voto electoral, con estas acusaciones infundadas el republicano intenta desacreditar valor a la victoria popular de su rival demócrata, Hillary Clinton, que ganó el voto popular por casi tres millones de votos.

Además, según dijeron las fuentes, el presidente de EEUU también ensalzó el gran número de personas que asistieron a su inauguración el pasado viernes, un comentario que llega en el marco de una polémica por unas fotos que muestran la abrumadora diferencia entre el número de gente que asistió a la toma de posesión de Obama –más de 1,5 millones– y aquellos que acudieron a la de Trump, menos de 300.000 según las primeras estimaciones. En respuesta, Sean Spicer, el secretario de prensa de la Casa Blanca, afirmó tajantemente el sábado que “la inauguración de Trump es la más vista de la historia tanto en EEUU como por todo el mundo. Punto”.

Los comentarios de Trump, todavía enfocados en la campaña y su victoria electoral en lugar de su cargo, muestran la obsesión del republicano por desacreditar aquello que le molesta. Así lo expresó Spicer en su primera rueda de prensa completa este lunes a mediodía: “Hay una temática constante de menospreciar el enorme apoyo que tiene (Trump)”, dijo. “Y es increíblemente frustrante cuando enciendes la televisión todos los días y te dicen que no podrás ganar. Que no lograrías la nominación. Que no puedes ganar este Estado”, añadió, enfatizando que la prensa sólo pinta una perspectiva negativa del presidente.

El objetivo del encuentro era un acercamiento entre los líderes parlamentarios de ambos partidos. El evento, uno de los últimos en el primer día laboral del presidente Trump, llegó tras un encuentro con líderes sindicales y la firma de una orden ejecutiva para que EEUU abandone el tratado comercial del Pacífico.