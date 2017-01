Las últimas medidas de Donald Trump, en directo

Cristina F. Pereda

Trump prepara un decreto presidencial para reabrir las cárceles secretas de la CIA

El diario The New York Times publica este miércoles que, según el borrador de la orden ejecutiva a la que ha tenido acceso, el presidente de Estados Unidos quiere recuperar los centros clandestinos en los que la agencia detuvo, interrogó y torturó a sospechosos de terrorismo. A pesar de que el texto no ordena su reapertura inmediata, informa el Times, sí despeja el camino para hacerlo y revoca las principales prohibiciones impuestas por la Administración Obama al respecto.