EN VIVO | Donald Trump recibe a Theresa May en la Casa Blanca

Silvia Ayuso

“La vida vuelve a ganar en América”, ha proclamado el vicepresidente Mike Pence ante los manifestantes antiabortistas. Según ha asegurado entre vítores y aplausos, Trump “apoya el derecho a la vida. El presidente me pidió estar aquí hoy, y me pidió que os diera las gracias por vuestra defensa de la vida y por vuestra compasión por las mujeres y niños de América”, ha continuado. El vicepresidente ha recordado que, la semana que viene, Trump anunciará a su nominado para el Tribunal Supremo. El republicano ha prometido que será un juez dispuesto a revisar la ley del aborto. También ha prometido que la nueva Casa Blanca trabajará con el Congreso para “poner fin” a la financiación de organizaciones que practican abortos, como Planned Parenthood, cuyo nombre no ha mencionado. “¡Vamos a restaurar la cultura de la vida en América para nosotros y para la prosperidad!”, ha prometido antes de retirarse.