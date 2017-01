Masivas protestas en Estados Unidos contra el veto a inmigrantes de Trump

Silvia Ayuso

Berlín recuerda que los muros solo causan dolor y exclusión

Berlín sabe muy bien lo que duele, y cuesta, un muro como el que Trump quiere construir en la frontera con México. El alcalde de la capital alemana, Michael Müller, lo ha denunciado este viernes, porque, dice, “la ciudad que simbolizó la división de Europa, la ciudad e la libertad de Europa, no puede callar cuando un país planea construir otro muro”.

“Hoy, al comienzo del Siglo XXI, no podemos aceptar calladamente cómo echan por la borda todas nuestras experiencias históricas aquellos a quienes debemos en buena parte nuestra libertad, los estadounidenses”, ha dicho Müller, que le pide a Trump que “no tome ese camino errado de aislamiento y exclusión” que solo provoca “falta de libertad y dolor”. “Piense en su predecesor Ronald Reagan”, le ha pedido Müller. “Recuerde sus palabras: ‘Tear down this wall’ (derribad este muro)”, como dijo el presidente estadounidense en 1987. “Por eso le digo, señor presidente: ‘¡No construya ese muro!’”, le ha rogado el alcalde berlinés.