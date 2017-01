Las decisiones de Donald Trump, en vivo y en directo

Silvia Ayuso

"No ban, no wall, sanctuary for all", gritan ahora en Dulles. Es decir, no al veto migratorio de Trump, no a su intención de construir un muro con México y sí a las ciudades santuario que se niegan a entregar a indocumentados a las autoridades migratorias. Una proclama corta pero que resume como pocas la frustración de quienes siguen queriendo que EE UU sea un país abierto tras solo una semana de presidencia de Trump.