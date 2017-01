El veto migratorio de Trump abre el primer conflicto institucional

S. Ayuso

Más allá de que no se descarta que vayan a entrar otros más, algunos de los siete países incluidos en el decreto migratorio del presidente Donald Trump que ha provocado caos y protestas en Estados Unidos y el extranjero podrían permanecer más tiempo en la lista negra que los 90 días inicialmente fijados. “Algunos países de la lista podrían no ser retirados tan pronto, si por ejemplo son países que están en diversos estadios de colapso”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. En su primera rueda de prensa como responsable máximo de la implementación de la controvertida orden presidencial migratoria, el exmilitar hizo denodados esfuerzos, paralelos a los de la Casa Blanca, por asegurar que no se trata de un “veto a los musulmanes”. “Esto no es una prohibición a viajar y no es, repito, no es, un veto a los musulmanes”, subrayó Kelly. “La vasta mayoría de los 1.700 millones de musulmanes en este planeta tienen acceso a EE UU. En estos momentos, solo un número relativamente pequeño están frenados por un tiempo hasta que podamos revisar los procedimientos”, insistió. El problema es que el propio Trump habla de “veto". Y que uno de sus más fieles aliados y asesores durante la campaña, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, aseguró el sábado en la cadena Fox —la única que hasta ahora se ha librado de los escarnios a la prensa de Trump— que el propio presidente le había hablado de “veto a los musulmanes” y que le pidió que le ayudara a “hacerlo para que fuera de forma legal”.