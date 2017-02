Ligar también es una cuestión ideológica en la era Trump

La división social que ha causado la campaña electoral de 2016 y la victoria de Donald Trump se extienden a todos los aspectos de la sociedad. Desde las constantes y masivas protestas, a favor y en contra del republicano, hasta la comida y la bebida –algunas empresas como Yuengling, la cervecera más antigua de EE UU, apoyaron a Trump–, son motivo de división. Y ahora, la división también se extiende a un ámbito más personal: ligar.

En los meses sucesivos a la elección, distintas webs de citas online han florecido sirviendo de manera exclusiva para votantes de Trump o para aquellos que se oponen al presidente. TrumpSingles.com tiene como objetivo conectar a votantes de Trump entre sí por edad y localización geográfica. Tiene usuarios en cada Estado del país pero también en otros países como el Reino Unido o Rusia. Su suscripción mensual aumentó de unos cinco dólares a casi 20 tras la victoria del republicano en noviembre. A pesar de eso, el número de consumidores sigue en aumento, según afirman sus fundadores.

Por otra parte, Maple Match, una aplicación online que conecta a canadienses y estadounidenses, trata de “salvar” a aquellos que rechazan a Trump. En palabras de los creadores, “facilita a estadounidenses encontrar a su pareja canadiense ideal para salvarles del inmenso horror de la presidencia Trump”. Se estrenó en mayo de 2016, al conocerse que Trump sería el candidato republicano y afirman que, en su primera semana, Maple Match sumó 13.000 usuarios. Según un sondeo del año pasado, un 19% de los estadounidenses consideraban mudarse al vecino norte si Trump ganaba las elecciones.

Durante la fase de primarias, cuando aún no había candidatos, otras webs como BernieSingles, para aquellos seguidores del demócrata Bernie Sanders, o Libertarian Passions, para votantes del Partido Libertario, también se hicieron un hueco en este campo. Pero el fracaso de aquello que unía a los usuarios –Sanders no consiguió la nominación demócrata y el Partido Libertario obtuvo un porcentaje mínimo del voto– amenaza la supervivencia de estos foros, que ahora intentan reciclarse para no perder a sus consumidores.

En el Reino Unido, el Brexit, el nombre informal que se le dio al referéndum sobre permanecer o abandonar la Unión Europea, también propició este tipo de webs. Better Together nació como “un servicio unico de citas para el 48% (los que no votaran “no” al Brexit); para aquellos que saben que el Reino Unido es más fuerte dentro de Europa, para aquellos que celebran la diversidad, la felicidad y el amor que provee nuestro gran continente”.

El concepto de ligar utilizando páginas webs o apps online es un fenómeno que nació hace varios años y crece de manera exponencial. Las empresas más grandes del sector, como Match.com o Tinder, son generalistas: no tienen un usuario objetivo. Maple Match y TrumpSingles.com son ejemplos de una nueva tendencia a encontrar nichos. Ya sean ideológicos o culturales, los hay hasta para vegetarianos o incluso para fanáticos de Disney.