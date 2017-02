España y otros países intentan suavizar la reacción a Trump en la cumbre

Europa se muestra dubitativa ante el fulminante cambio de régimen que han supuesto las dos primeras semanas del teatral Donald Trump al frente de Estados Unidos, tradicional socio y mentor europeo y hoy fuente de desasosiego. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha sido tajante contra Trump, a quien considera una amenaza para el mundo a la altura del ISIS, Rusia y China. La Eurocámara ha lanzado un mensaje político de primera magnitud con el rechazo al favorito para ocupar la embajada de EE UU ante la UE. Francia ha sido el país más duro y, de la mano de una Alemania algo menos locuaz, pide más madera. Pero otros países, capitaneados por España, Italia y Polonia, prefieren la tibieza: la cumbre europea empieza hoy en Malta con las tradicionales divisiones entre los socios, que están de acuerdo en el fondo pero no encuentran el tono más adecuado en la respuesta al huracán Trump. "Yo no me siento amenazado por Trump", ha zanjado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, minutos antes del inicio de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en La Valeta.

Si el tono lo marca la canciller Angela Merkel, como de costumbre, España tiene la hegemonía germana de su parte. En los últimos días, Merkel ha dado ciertas muestras de dureza contra Trump, en especial por el veto a los migrantes de varios países musulmanes. Pero en las últimas horas, la canciller vira hacia su ya tradicional "paciencia estratégica", que usó con profusión durante la crisis del euro. Berlín opta por templar gaitas: "Europa tiene el destino en sus manos"; "la UE debe definir su papel en el mundo"; "la prioridad es hablar sobre Europa y no sobre otras partes del mundo", ha dicho a su entrada en la cumbre. En resumen: nada de confrontación, al menos de puertas afuera. Frente a un François Hollande más agresivo, Merkel opta por esperar y ver, y se alinea así --grosso modo-- con quienes piden cautela a pesar de que Trump ha dado sobradas muestras que en el despacho oval tiene la misma asertividad que como candidato, y ha empezado a gobernar vía decreto ley.



Europa debería hablar en Malta de inmigración y de la posición común que está forjando para tratar de lanzar un mensaje de unidad ante los riesgos internos (Brexit) y externos (Trump) que acechan al proyecto europeo, de cara al 60º aniversario del Tratado de Roma. Pero el jaleo causado por el nuevo presidente estadounidense sobrevolará toda la reunión. La delegación española pide evitar sobrerreacciones, según varias fuentes diplomáticas, pero no hace falta consultar a las embajadas europeas para sacar conclusiones de las declaraciones de los últimos días del presidente Mariano Rajoy y del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, que pide actuar "con serenidad" y "sin precipitaciones".

España está de perfil, pensando en sus intereses más que en ese cambio de régimen que se avecina, pero no es el único socio en esa posición. El primer trabajo de Trump ha sido buscar divisiones en la UE, con un apoyo sin aristas al Brexit, mensajes contra el euro, un amago de fin de las sanciones a Rusia, el polémico veto a inmigrantes de varios países musulmanes y las consecuencias de las restricciones en los vuelos para ciudadanos europeos con doble nacionalidad, que aún no están claras al 100%. Polonia prefiere pasar de puntillas y se muestra dubitativa al respecto, al igual que varios socios del Este, preocupados con el peligro que supone Rusia y las invectivas del nuevo presidente de EE UU contra la OTAN, pero a la vez con una cierta atracción por Trump (a pesar de que los Bálticos, por ejemplo, han sido duros con él). El nuevo canciller austriaco, Christian Kerr, ha resumido a la perfección esta mañana el estado de la cuestión: "Las políticas de Trump provocan preocupación, pero tenemos sentimientos encontrados". Ni sí ni no: "Sentimientos encontrados".

Finlandia muestra niveles similares de cautela. Y tampoco el Sur parece dispuesto a seguir la escalada dialéctica de Tusk y el presidente francés Hollande: el ministro de Exteriores italiano se ha destapado con unas inequívocas declaraciones esta semana, en la línea de dejar de "hiperventilar" acerca de Trump.

Bruselas no quiere que Trump se convierta en el epicentro de la cumbre de Malta, pero le costará evitarlo. Berlín y París quieren más claridad. "Cuando más claros seamos sobre el papel de Europa en el mundo, mejor podremos ocuparnos de las relaciones transatlánticas", ha dicho a canciller Angela Merkel en La Valeta con un punto de indefinición que puede marca la cumbre. "Trump será parte de la discusión sobre el nuevo contexto internacional, pero ese asunto va mucho más allá de Trump", según una fuente europea.

Cuesta ver problemas mayores en el horizonte que el nuevo rol de Estados Unidos, pero bajo la superficie aparentemente tranquila que muestra Europa en las últimas semanas siguen dormitando viejos monstruos: Grecia amenaza con volver a ser un problema; preocupa la inmigración desde Libia a Italia, que resurgirá en primavera; el superciclo de elecciones en Holanda, Francia y Alemania está pendiente de los éxitos y fracasos de Trump ante el auge de los populistas en esos tres países. Ninguna de las crisis europeas de los últimos años, en fin, ha desaparecido. "Europa ha tenido siempre valores comunes con Estados Unidos, pero ahora tiene que mostrar sus valores, especialmente con los refugiados", ha asegurado esta mañana la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. "Deberíamos mostrar unidad", ha dicho. Los condicionales son un arma cargada de futuro, pero en el caso europeo esa arma de la unidad no termina de dispararse.