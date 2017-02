Uber abandona a Trump

Querido equipo,

Hoy he hablado con el Presidente sobre el decreto migratorio y los problemas que genera en nuestra comunidad. Le he hecho saber que no puedo participar en su consejo económico. Unirme a ese grupo no significa que apoye al Presidente y sus intereses pero por desgracia se ha interpretado así.

Lo he estado pensando bastante y creo que es una cuestión de valores. Hay varios que son especialmente relevantes.

Dentro y Fuera: La asunción de que Uber o yo, de alguna manera, apoyábamos los planes de la Administración, ha creado una brecha entre los que realmente somos y lo que la gente cree que somos.

Solo es un Cambio: Tenemos que pensar que nuestras acciones promueven avances. Hay muchas maneras de impulsar el cambio, pero estar en el consejo no parecía ser el camino. Están separando familias, gente que se ha quedado fuera del país y, cada vez más, hay un temor al ver que Estados Unidos ya no es un lugar que dé la bienvenida los inmigrantes.

La apertura a la inmigración y los refugiados ha sido capital para el éxito de este país y también para Uber. Estoy muy orgulloso de trabajar directamente con gente como Thuan o Emil, ambos refugiados que vinieron en busca de una nueva vida. Ha sido una semana muy dura para muchas familias, para muchos de nuestros conductores, con historias que encogen el corazón.

Saben que vuestras preguntas y relatos del pasado martes, y las que he escuchado a nuestros conductores, me han hecho mantener mis convicciones. Me ha recordado uno de nuestros valores, sé tú mismo. Vamos a luchar por los derechos de los emigrantes y su comunidad, para que todos podamos ser nosotros mismos, con optimismo y esperanza en el futuro.