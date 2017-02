Polonia o la democracia caníbal

Podkowa Lesna, a las afueras de Varsovia, se ha convertido en una suerte de última aldea gala. Como en las historietas de Astérix y Obélix. Los habitantes de la conocida como Ciudad Jardín, por sus zonas verdes, bromean sobre ello. Son el único de los 33 municipios de la periferia de la capital polaca en el que el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) —en el Gobierno— no tiene mayoría. También es la única población que no pasará a formar parte de la Gran Varsovia, uno de los proyectos de reordenación del mapa local, y por tanto electoral, del Ejecutivo. “Si no fuera tan triste decir que somos el último bastión libre sería gracioso”, ironiza Katarzyna Malowska, consultora publicitaria de 47 años, que lleva una década viviendo en la localidad. “Lo que está pasando es terrorífico, es otra de las maniobras del Gobierno para concentrar en sus manos todo el poder”, añade mientras esconde sus rizos rubios bajo el gorro que la protege del gélido viento de febrero. En el nuevo mapa, Varsovia —ahora en manos de Plataforma Cívica— pasaría a ser una enorme metrópolis de 1.500 kilómetros cuadrados con 2,5 millones de habitantes en la que el PiS tendría mayoría.