Rumania se harta de los políticos corruptos

Este lunes por la tarde, más de 25.000 personas mantienen viva la protesta en la céntrica Plaza Victoria a la que se va sumando cada vez más gente. Al caer la tarde, cuando empieza a ocultarse el grisáceo sol de invierno en Bucarest, Luminita Ciobanu se envuelve en una bandera de Rumania y sale a la calle. Como decenas de miles de rumanos, lleva seis días protestando contra el Gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD) y su decreto para despenalizar algunos casos de corrupción. Hoy ha sido el séptimo. “Y no me canso. Lo que han hecho es intolerable, en vez de endurecer la lucha contra estos delitos maniobran para que sea más fácil hacer la vista gorda y no haya responsabilidades”, se indigna esta mujer menuda de 59 años y ojos color café, que trabaja como enfermera en un hospital de la capital. Y pese a que la presión nacional y las críticas internacionales han obligado al Ejecutivo a retirar la polémica ley, su intención ha encendido la mecha de las que ya son las mayores manifestaciones de la historia de Rumania desde la caída de la dictadura, en 1989. Una movilización social que señala a sus dirigentes que los ciudadanos están vigilantes. Que no se conforman.