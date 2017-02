Pence deshace el empate para confirmar a la secretaria de Educación de Trump

La nominada a secretaria de Educación de Donald Trump no logró este martes los apoyos necesarios en el Senado para ser confirmada en el cargo y, por primera vez en la historia, el vicepresidente ha sido el encargado de deshacer el empate a 50 votos en el nombramiento de un miembro del gabinete. Tras una intensa campaña ciudadana en su contra, y el rechazo de dos senadoras de su propio partido, Betsy DeVos se incorpora al equipo de Trump entre la división de los legisladores.

Los senadores demócratas, impulsados por una campaña ciudadana en contra de DeVos, celebraron discursos durante las 24 horas anteriores a la votación con el objetivo de protestar el nombramiento de una candidata que consideran no está cualificada para el puesto y convencer a uno de sus compañeros republicanos para que cambiaran su voto. La mayoría republicana cuenta con 52 senadores y esta semana dos de ellas anunciaron que votarían en contra. Los demócratas, que han votado en bloque, buscaron intensamente un voto más contra DeVos, pero no lo han conseguido.

“En cada momento los republicanos han demostrado que da igual su falta de experiencia, sus posturas más radicales, sus potenciales conflictos de intereses ni su rechazo a las prácticas anticorrupción más básicas, impondrán esta nominación a los ciudadanos de Estados Unidos”, afirmó la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, desde el estrado.

Los demócratas se unieron en coalición como parte de una iniciativa ciudadana en contra de DeVos que incluso inspiró un editorial del diario The New York Times que pedía “un republicano con integridad” para inclinar la balanza en contra de su confirmación. La oleada de protestas cogió impulso hace varios días cuando dos senadoras republicanas anunciaron que no darían su apoyo a la nominada por debido a su pobre intervención ante el Comité de Educación del Senado.

Aquella audiencia convirtió a DeVos en la nominada al gabinete de Trump más controvertida. Su pasado empresarial, el hecho de que haya donado a las campañas políticas de varios republicanos que hoy votaron a su favor, así como una pobre actuación en la que no despejó las dudas sobre el conocimiento que posee sobre el área de gobierno que va a liderar provocaron una campaña ciudadana que no ha logrado su objetivo.

“A mis amigos republicanos que votarán para confirmar a Betsy DeVos”, dijo el líder demócrata Chuck Schumer, “es el momento de poner a nuestro país primero, antes de partido político”. Su compañera de bancada, la senadora de California Kamala Harris, se pronunció desde la Cámara y en las redes sociales a la vez: “Sencillamente, está claro que no ha hecho sus deberes para prepararse para el cargo y debemos rechazar su confirmación”.

Tres horas antes de la votación, el presidente Trump declaró en Twitter que los demócratas del senado “protestaban para mantener el statu quo”. Según el mandatario republicano, “DeVos es una reformista y va a ser una secretaria de Educación genial para nuestros niños”. Junto a Elaine Chao, secretaria de Transporte, DeVos es una de las dos únicas mujeres en el gabinete de Trump.