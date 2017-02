El nuevo fiscal general de Estados Unidos promete mano dura en inmigración

"Usted [Trump] ha dicho algo en lo que yo creo y que creo que el pueblo estadounidense comparte: que necesitamos un sistema legal de inmigración, que se ajuste a los intereses del pueblo de Estados Unidos", dijo Sessions en su ceremonia de aceptación del cargo, celebrada en el Despacho Oval junto a Trump.

"Eso no está mal. Eso no es inmoral. Eso no es indecente. Admitimos a más de un millón de personas al año en el país legalmente, y tenemos que acabar con esta ilegalidad que amenaza la seguridad pública y rebaja los salarios de los trabajadores estadounidenses", agregó sin entrar en detalles.

El Senado aprobó el miércoles la designación de Sessions tras semanas de intenso debate. Los demócratas lo han acusado de tintes racistas durante su etapa como fiscal en Alabama, uno de los Estados clave en la segregación legal de los negros hasta los años sesenta, y por unos comentarios en que minimizaba al Ku Klux Klan.

En sus primeras dos semanas en el cargo, Trump ha formalizado en un decreto su plan de construir un muro fronterizo con México, dar más poderes a los agentes fronterizos y deportar a los cerca de tres millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos. El presidente también ha aprobado un veto, que está paralizado temporalmente por la justicia, a la entrada a EE UU de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y a la acogida de refugiados de cualquier nacionalidad.

Recomendaciones sobre inmigración y narcotráfico

Trump firmó este jueves un decreto que crea una comisión, gestionada por el fiscal general, que en un año debe hacer recomendaciones sobre cómo mejorar la seguridad en EE UU. El texto sitúa en el mismo nivel la inmigración irregular y el narcotráfico. “[El objetivo es] desarrollar estrategias para reducir delitos, incluyendo en particular la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y los delitos violentos”, señala la orden ejecutiva. El presidente aprobó otro decreto para estudiar cómo mejorar la lucha contra el narcotráfico.

En el acto, el presidente dijo que, con la designación de Sessions, empieza una “nueva era de justicia” ante la amenaza del “crimen en auge y del terror”. Es la misma retórica del miedo que el magnate inmobiliario abrazó en la convención republicana del pasado julio y que es un eco del discurso de dureza contra el crimen del expresidente republicano Richard Nixon en los años sesenta.

También Sessions incidió este jueves en esa idea: el auge en la actividad criminal, dijo, no es "una incidencia pasajera". “Es una tendencia peligrosa y permanente, que pone en riesgo la salud y la seguridad del pueblo estadounidense", señaló.

Pero la retórica apocalíptica no se ajusta a la realidad. La tasa de crímenes violentos y el índice de asesinatos crecieron en EE UU en 2015, el último año con datos. Pero la tasa no es "la más alta en 47 años", como dijo Trump esta semana, según indican las estadísticas oficiales.