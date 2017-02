La troika se reúne con Grecia en Bruselas para desbloquear el rescate

La deuda griega a dos años paga ya intereses superiores al 10%; el conflicto entre el FMI, la Comisión Europea y los ministros de Finanzas del euro amenaza con descarrilar el tercer rescate y acabar en un cuarto, y quién sabe si en unas elecciones anticipadas que compliquen aún más el superciclo electoral europeo, con los populistas al alza en Holanda (se vota en marzo), Francia (mayo) y Alemania (otoño) y con el Movimiento 5 Estrellas cerca de la cabeza en Italia. Con los mercados de nuevo en alerta, el presidente del Eurogrupo, el socialdemócrata holandés Jeroen Dijsselbloem, ha convocado este viernes una reunión de urgencia en Bruselas entre las instituciones involucradas en el programa griego —anteriormente conocidas como troika— y el ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, según explica la prensa helena y confirma la Comisión Europea. La salida de Grecia del euro vuelve a ser una posibilidad si el rescate acaba en el enésimo fiasco.

El FMI acaba de sacudir la mesa de negociaciones: afirma que la deuda pública griega (del 179% del PIB) es insostenible, y que los objetivos presupuestarios fijados por los acreedores no son realistas. Tanto Dijsselbloem como el presidente del mecanismo de rescate europeo (Mede), Klaus Regling, han salido en tromba contra el FMI, al que acusan de minusvalorar los progresos conseguidos. Atenas quiere también al Fondo fuera. Pero Alemania quiere lo contrario: a pesar de las diferencias, los acreedores han preparado a conciencia la reunión de esta tarde para presentarse como “un frente unido” ante los griegos, informa Reuters.

Los europeos acaban de lanzarle un guiño al Fondo: Dijsselbloem ha asegurado que la posibilidad de relajar los objetivos fiscales de Grecia "está sobre la mesa". El rescate exige un superávit primario (sin contar los intereses de la deuda) del 3,5% del PIB a partir de 2018. La Comisión siempre estuvo a favor de dejar esa cifra alrededor del 2%. Los ministros de Finanzas, capitaneados por el alemán Wolfgang Schäuble, se negaban en redondo. Pero esa puede ser la concesión que el Fondo necesita.

Eso sí: no hay concesiones sin exigencias. "Lo que está sobre la mesa es el superávit fiscal", ha dicho Dijsselbloem en Ámsterdam, pero también "las futuras reformas, en especial la de pensiones".

Horas antes de esta reunión de urgencia, el ministro alterno de Asuntos Europeos de Grecia, Yorgos Katrougalos, se entrevistó en Bruselas con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Katrougalos defendió el papel del Ejecutivo comunitario en esta negociación y aseguró que lo único que frena el acuerdo es la estricta posición del FMI. "Estamos intentando fojar un paquete de medidas, un compromiso decente. Eso implica que no puede contener medidas irracionales", explicó en un encuentro con varios periodistas, en referencia a las demandas del Fondo. El ministro auguró que habrá un pacto la próxima semana.

Solo un tercio de las reformas

Grecia tiene, pese a todo, serios problemas: el Gobierno confiesa que solo ha puesto en marcha un tercio de las medidas necesarias para pasar el segundo examen del programa, que le daría derecho a más ayudas e incluso a entrar en el programa de compras del BCE. Sin ayudas, Atenas volverá a estar sin dinero en verano. Las instituciones presionan para que el Ejecutivo helénico apruebe una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral, y modificaciones en la de pensiones. Pero además las instituciones quieren medidas fiscales por importe del 2% del PIB, según Bloomberg, que incluiría rebajar el umbral a partir del cual las familias están obligadas a pagar impuestos. Nada de eso va a ser fácil: el Gobierno de Alexis Tsipras está de capa caída en las encuestas, las protestas en la calle se suceden en los últimos días y a los problemas con la ex troika se suma la crisis de refugiados y la renovada tensión con Turquía en el Egeo.

El lío es considerable, como casi siempre con Grecia. Alemania quiere al FMI a bordo. Pero al FMI no le salen las cuentas, y si sus análisis siguen confirmando que la deuda no es sostenible no pondrá dinero en el tercer rescate. Si el FMI no arrima el hombro, el tercer rescate sería un fracaso: habría que negociar un cuarto programa, sin el FMI, muy difícil de aprobar en los Parlamentos del norte, en Alemania en particular. El FMI pretende, de la mano del BCE, que Europa se comprometa a aplicar nuevas medidas de reestructuración. Pero a apenas unos meses de las elecciones germanas, y a apenas unas semanas de las holandesas, ese extremo parece complicado.

Los halcones afilan sus garras: el presidente de los liberales alemanes, Christian Linder, aboga abiertamente por la salida del euro de Grecia y una posterior reestructuración. El ministro alemán Wolfgang Schäuble ha asegurado esta semana que una reestructuración más ambiciosa de la deuda solo puede hacerse fuera del euro. “Hay que mantener la presión para que Atenas haga reformas”, ha dicho el ministro, que en 2015 presionó en favor de una salida temporal del euro. “Grecia se acerca a otro momento decisivo”, decía hoy el think tank Eurointelligence. Y van cientos desde 2010.