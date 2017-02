Tony Blair lanza una “misión” contra el ‘Brexit’

El ex primer ministro británico, el laborista Tony Blair, ha anunciado este viernes que va a iniciar una "misión" para convencer a la población del país para que "se levante" contra el Brexit (la salida de Reino Unido de la Unión Europea). Según recoge la cadena británica BBC, el expremier pronunciará hoy un discurso en el que afirmará que los votantes del Brexit "no sabían las verdades de lo que significa" ese proceso.

En su intervención —la primera desde la votación en referéndum del pasado 23 de junio— frente a el grupo pro-europeo Open Britain, según apuntan varios medios locales, Blair manifestará su deseo de retirar al país "del borde del acantilado" en clara referencia al divorcio como miembro del club de los Veintiocho desde 1973. El Brexit, no obstante, será inminente, o al menos la activación del Artículo 50 del Tratado de la UE por el que se iniciará el proceso de separación.

Downing Street ha declarado su "absoluto compromiso" con el Brexit, según la BBC. Y la actual primera ministra, la conservadora Theresa May —a la que Blair acusa de utilizar el "manto del patriotismo" para atraer a partidarios del Brexit, según The Guardian—, está desde el pasado mes secundada por el Parlamento, primer requisito para poder activar el divorcio con la UE. May, además, en una de sus últimas intervenciones en las que enumeró los puntos de un Brexit duro, admitió que el país quedaría fuera del Mercado Común. Blair también se referirá a ese término: "Incluso el término Brexit duro requiere enmienda, la política es ahora la del Brexit a cualquier precio", dirá según la BBC.

Blair, que dirigió el país desde 1997 hasta 2007 ha advertido, según recoge Reuters, de que ahora la posibilidad de un colapso del país "está sobre la mesa" en referencia a la independencia de Escocia. La región autónoma del norte de Reino Unido votó no a la separación del país en un reñido referéndum (55% frente al 45%) en 2014. Ahora, el partido nacionalista escocés —pro UE— ha asegurado que la cuestión de la independencia se reabrirá si Reino Unido hace efectivo el divorcio con Bruselas.