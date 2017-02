La Casa Blanca veta a varios grandes medios estadounidenses

Varios grandes medios nacionales estadounidenses, The New York Times, CNN, LA Times, Politico y Buzzfeed, han denunciado este viernes que la Casa Blanca les impidió acceder a un encuentro rutinario del portavoz de Donald Trump, Sean Spicer, con la prensa acreditada. La decisión, insólita, de vetar a los medios se produjo después de que estos reportaran que la Casa Blanca había pedido al FBI que desmintiera públicamente contactos entre el Kremlin y el entorno del presidente estadounidense, una información que llevó a Trump a clamar contra las filtraciones, contra los agentes federales y contra los medios de comunicación a los que ya ha llamado “enemigos del pueblo” en ocasiones anteriores.

La celebración de una rueda de prensa diaria en la que se permite que medios nacionales e internacionales hagan todo tipo de preguntas sobre el gobierno ha sido, tradicionalmente, uno de los orgullos de las sucesivas administraciones que ocupan la Casa Blanca. Al fin y al cabo, la libertad de expresión está consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución. Cuando por algún motivo no es posible hacerlo ante las cámaras en la sala de prensa, se convoca a un gaggle, que cumple el mismo principio —los periodistas preguntan al portavoz— pero, al no estar ante las cámaras, puede tener un carácter más informal. En todo caso, si se es un periodista acreditado ante la Casa Blanca y está presente, suele tener garantizado el acceso a ese encuentro con el portavoz, en este caso Sean Spicer. Hasta ahora.

Según han denunciado el Times y CNN, cuando sus reporteros acudieron a la hora del encuentro con Spicer, asistentes del portavoz “solo permitieron la entrada de un grupo elegido a dedo de medios que, dijo la Casa Blanca, habían confirmado previamente su asistencia”.

No es casualidad, señaló CNN, que entre los “confirmados” estuvieran los medios conservadores que habitualmente informan de forma favorable sobre Trump, como Breitbart News —cuyo antiguo jefe, Stephen Bannon, es ahora el estratega jefe de Trump—, The Washington Times o One America News Networks. Otros medios que sí pudieron acceder son las cadenas ABC, CBS o Fox News, además de diarios como el también conservador The Wall Street Journal. Dos medios, la agencia AP y Time Magazine decidieron no participar a pesar de que también habían sido “seleccionados” en protesta por el veto a los compañeros de las otras empresas informativas.

El director del New York Times, Dean Baquet, denunció una situación inédita en la historia reciente del país y que, advirtió, atenta contra la transparencia gubernamental.

“Protestamos fuertemente por la exclusión de The New York Times y otras organizaciones. El acceso libre de los medios a un gobierno transparente es, obviamente, algo de interés nacional crucial”, afirmó en un comunicado.

El presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jeff Mason, dijo en un comunicado que la organización está protestando fuertemente por la forma en que se trató el ‘gaggle’ hoy” y prometió que discutirá este asunto con el personal de la Casa Blanca hasta que se aclare.

El incidente se produjo poco después de que Trump realizara este viernes un nuevo ataque furibundo contra la prensa. Lo hizo durante su discurso ante la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), donde el presidente republicano volvió a llamar “deshonestos” a los periodistas y llegó a reclamar que se le impida a la prensa el uso de fuentes anónimas. También reiteró su acusación de que los medios son los “enemigos del pueblo”, aunque puntualizó que solo aquellos que publican lo que considera “noticias falsas”.