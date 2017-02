Un francotirador de la policía francesa hiere por error a dos personas en un discurso de Hollande

Un francotirador de la policía francesa ha herido este martes, supuestamente por error, a dos personas durante un discurso del presidente, François Hollande, han informado portavoces gubernamentales. El mandatario inauguraba la línea de alta velocidad entre Tours y Burdeos en Villognon (Charente) ante cientos de personas cuando el agente ha disparado accidentalmente en la carpa habilitada para el evento, según el diario Le Figaro.

El disparo del agente que vigilaba el acto desde un tejado a unos 100 metros de distancia ha causado dos heridos leves. El tiro ha alcanzado en las piernas a otro agente y a un trabajador asociado a esa línea ferroviaria. El suceso no ha forzado la evacuación del jefe del Estado francés. La Fiscalía francesa ha abierto una investigación. Las circunstancias están aún por aclarar.

En un vídeo del actor se ve que, tras el estruendo, Hollande detiene su discurso y dice tranquilizando: "espero que no haya sido nada grave". Mira a su izquierda y subraya: "No, no lo creo".

Hollande se había desplazado hasta Villognon para inaugurar el último gramo que quedaba por finalizar de la línea de tren de alta velocidad París-Burdeos, que reducirá en más de una hora el trayecto entre la capital francesa y el País Vasco español.