Discurso de Donald Trump ante el Congreso, en vivo y en directo

Cristina F. Pereda

¿Trump dispuesto a regularizar a indocumentados?

Según adelanta The New York Times, el presidente aseguró en conversación con varios medios este martes que está abierto a considerar la regularización de los indocumentados que no hayan cometido delitos. La propuesta, que podría llegar en el discurso de esta misma noche, supondría un giro radical en las medidas migratorias que ha defendido Trump hasta ahora, alejándose incluso de la mayoría de los miembros de su propio partido.