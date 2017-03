Absolución definitiva de Hosni Mubarak

El primer juicio contra Mubarak, que fascinó a las masas y fue calificado del “juicio del siglo”, terminó en 2012 con una condena de cadena perpetua por el asesinato de más de 800 manifestantes durante los 18 días que duró la revuelta. Sin embargo, unos meses después, un tribunal de apelación declaró nulo el fallo y ordenó repetir el proceso. En esta réplica, tanto el veterano general como varios de sus ayudantes también encausados, entre ellos su último ministro del Interior, Habib el Adly, fueron absueltos.

La misma suerte han corrido la mayoría de las personalidades vinculadas al antiguo régimen juzgadas recientemente, lo que es interpretado por la oposición como una prueba más de que la asonada ejecutada por Al Sisi en verano 2013 se trató de una realmente de contrarrevolución. Al Sisi era entonces ministro de Defensa, y se proclamó presidente un año después en unas elecciones desequilibradas.

La sesión del jueves generó una sensación de dejà vu entre la ciudadanía, que fue perdiendo progresivamente su interés inciial por el juicio. Mubarak, de 88 años, llegó en helicóptero a la Academia de Polícia, situada a las afuera de El Cairo y sede del proceso por motivos de seguridad, y volvió a negar las acusaciones de haber dado órdenes a las fuerzas de seguridad de atacar a los manifestantes. Un pequeño grupo de seguidores expresaba su apoyo al ex dictador a la entrada del recinto elevando pósters con su fotografía.

Mubarak, que esta vez compareció ante el tribunal sin sus características gafas de sol, fue condenado junto a sus hijos a tres años de cárcel en otro proceso por corrupción hace más de dos años. Al haber ya cumplido la totalidad de la condena, la mayoría en régimen de prisión preventiva, sus dos vástagos, Alaa y Gamal, fueron puestos en libertad. Precisamente, durante los últimos meses, ambos se han dejado ver en público en varias ocasiones, quizás con la intención de dar un paso más en la rehabilitación de la imagen del clan.

Sin embargo, el patriarca ha continuado recluido en un hospital militar debido a su delicado estado de salud, y al hecho de que aún tenía la presente causa pendiente. Muchos analistas consideran que la decisión de no poner a Mubarak en libertad responde a un cálculo político de Al Sisi, temeroso de que ello pueda aumentar el malestar entre la población, golpeada por un duro programa de ajuste económico. Puesto que el fallo del tribunal de casación es final y no puede ser recurrido, el régimen ya no tiene ninguna excusa para mantenerlo bajo arresto. De momento, su absolución ha coincidido con la visita a El Cairo de la cancillera alemana Angela Merkel, por lo que los medios oficialistas han relegado la noticia a un segundo plano.