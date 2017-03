La yuca amarga alimenta la muerte en Venezuela

Lo que no se encuentra con facilidad en los supermercados está en las calles de Caracas, en puestos de vendedores ambulantes. Se llaman “tetas” por su forma similar a un seno, pero son bolsas plásticas que contienen porciones mínimas de café, azúcar, aceite, leche y otros productos básicos. Sus costos son asequibles para las personas con poco dinero. “No cuentan con las condiciones higiénicas necesarias para ser consumidos, esto los convierte en una amenaza para la salud. De este modo pueden provocar enfermedades e intoxicaciones, porque se desconoce su procedencia”, dice Maritza Landaeta, coordinadora de investigación de la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición.

Pero la crisis ha empujado al límite a los venezolanos más pobres. Yenny González, una madre soltera, ha apelado por alimentar a su bebé de ocho meses con leche empaquetada por vendedores informales. “A veces me da miedo, porque no sé si está adulterada. Es lo que me queda, ya que tengo poco dinero. A mi hija le doy eso y yo consigo comida regalada en los mercados para mí”, comenta.

Las dimensiones de la carestía pueden ser catastróficas en este país sudamericano. Un estudio de Cáritas de Venezuela hecho en Caracas y los Estados de Miranda, Vargas y Zulia, entre octubre y diciembre, señala que el desespero por el hambre ha arrojado a un 8% de las familias evaluadas a los basureros para hurgar en búsqueda de sobras de comida.