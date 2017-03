Polonia amenaza con bloquear la cumbre europea si Tusk es reelegido

Polonia emprende una huida hacia adelante contra la reelección de su compatriota Donald Tusk al frente del Consejo Europeo. El Gobierno polaco, dirigido por el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha amenazado con bloquear las conclusiones de la cumbre europea que comienza este jueves en Bruselas para impedir que Tusk siga al mando de la UE otros dos años y medio. El político polaco, cuyo mandato expira el próximo 31 de mayo, cuenta con un apoyo unánime para su continuidad en el cargo, por lo que el movimiento del Ejecutivo de su país para despojar de su puesto a uno de sus nacionales —un hecho inédito que ha enrarecido el ambiente previo al encuentro de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho— parece destinado al fracaso.

Los motivos del desencuentro son variados. El Ejecutivo polaco no solo achaca al que fuera primer ministro de su país entre 2007 y 2014 una propensión molesta a inmiscuirse en asuntos internos de Polonia rompiendo así la neutralidad que se le supone al presidente del Consejo Europeo. También lo considera "el candidato de Alemania" y responsabiliza a Tusk, en su papel de primer ministro polaco, de la tragedia aérea que costó la vida hace siete años al entonces presidente polaco, Lech Kaczynski, junto a otras 95 personas en la ciudad rusa de Smolensk. Como alternativa para ocupar su puesto propone al eurodiputado Jacek Saryusz-Wolsk, que ha sido expulsado del Grupo Popular Europeo por haber aceptado el propósito de desbancar a Tusk, al que los populares apoyan.

A su llegada a la cumbre, los dirigentes europeos han expresado en voz alta su adhesión a Tusk. "Un país no puede bloquear la decisión", ha dicho contundente el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, que ocupa la presidencia de turno de la UE. "Creo que ha hecho un buen trabajo y que Europa necesita estabilidad, no estar con cambios que no conducen a ninguna parte", ha defendido el presidente español Mariano Rajoy. Incluso Hungría, tradicionalmente cercana a las tesis polacas, ha mostrado su respaldo a Tusk. "La política europea se basa en los partidos y el PPE tiene un candidato", ha recalcado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. La soledad en su enconada oposición a Tusk no ha debilitado el tono del Gobierno polaco, que tratará de retrasar la decisión sobre su elección para ganar tiempo. "Lo repito. Nada [debe decidirse] sin nosotros y sin nuestro acuerdo", ha insistido este mediodía en Bruselas la primera ministra del país, Beata Szydlo.



El conflicto ha venido a romper la parsimonia de una cumbre en la que los líderes europeos pretendían escenificar su unidad de cara al futuro en el último Consejo Europeo previo a que Reino Unido invoque el artículo 50 con el que iniciará su proceso de desconexión de la UE. El futuro postBrexit será objeto de examen el viernes, ya sin Reino Unido, en la reunión informal a 27 Estados. En ella los socios europeos abordarán la declaración que llevarán a Roma a finales de este mes con motivo de la celebración en la capital italiana del 60º aniversario del club comunitario, una fecha cargada de simbolismo en la que se espera un mensaje solemne sobre el futuro común.

Antes, en la agenda de este jueves están también conversaciones sobre el futuro económico de la Unión, migración, seguridad y defensa. La sombra de Trump solo estará presente en la discusión sobre política comercial. Los Veintiocho quieren diferenciarse del proteccionismo de la Administración Trump, y apenas unos días después de que el Parlamento Europeo diera su aprobación al acuerdo comercial con Canadá, buscan lanzar el mensaje de que son una potencia abierta al libre cambio esgrimiendo el avanzado estado de las negociaciones comerciales con Japón, que esperan cerrar este mismo año.