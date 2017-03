Cinco heridos en Dusseldorf por el ataque de un hombre armado con un hacha

Al menos cinco personas resultaron heridas en la tarde del jueves en Dusseldorf, al oeste de Alemania, víctimas de una agresión con hacha.

La información a última hora del jueves era confusa: mientras la agencia France Presse, citando fuentes de la policía local, aseguraba que en el ataque habrían participado varias personas, un portavoz policial insistía en que el sospechoso ha sido detenido y que por ahora se estaba investigando si había más atacantes, aunque por el momento no tuvieran indicación en ese sentido. “No estamos usando la palabra terrorismo”, dijo la portavoz policial, que añadió que no existe una amenaza real de más ataques. Diversos medios alemanes aseguran que han sido detenidos dos sospechosos, aunque no está claro que sean los responsables de los hechos.

La agresión tuvo lugar en la estación de trenes de Dusseldorf, la capital de Renania del Norte-Westfalia, el Estado más poblado de Alemania y que el próximo mes de mayo celebrará elecciones regionales. El motivo del ataque y las características de los agresores se desconocen, según insistía la policía, que pedía calma a través de Twitter. Tanto Die Welt como Der Spiegel aseguran que han sido detenidas dos personas y que se buscan a otros sospechosos. Entre los heridos hay uno grave, aunque ninguno corre peligro de muerte.

La estación de trenes fue evacuada y su reciento acordonado. El tráfico de trenes se detuvo. Según información del diario Bild, un atacante trató de huir saltando desde un puente, pero pudo ser detenido por la policía. Tras la escasez de datos a su disposición, la policía llamó a la calma a la ciudadanía, y pidió no especular con los motivos de la agresión.

"Iba al aeropuerto y he empezado a escuchar muy ruido y muchos gritos", cuenta el español Alberto Covés, de 23 años, que reside en Dusseldorf, donde trabaja como periodista. "Iba a entrar en la estación y no nos han dejado entrar, estoy fuera a ver cómo ir al aeropuerto para coger mi vuelo". Covés, contactado a través de Twitter, cuenta por teléfono que la situación en el lugar de los hechos es de relativa calma.

Alemania sufrió un atentado islamista las pasadas Navidades en Berlín, en el que murieron 12 personas atropelladas por un camión que conducía el tunecino Anis Amri. Pero a última hora de l jueves no se sabía si el ataque de Dusseldorf responde a una motivación terrorista o a cualquier otra.