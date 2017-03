Un hombre es detenido tras saltar la reja de la Casa Blanca

La policía detuvo la noche del viernes a un hombre que se coló en los jardines de la Casa Blanca en un momento en que Donald Trump estaba en la residencia presidencial, según informó este sábado el Servicio Secreto de Estados Unidos. Es el primer incidente de este tipo desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero. No es inusual que alguien trate de saltar las rejas de la Casa Blanca, ubicada en el centro de Washington y que está intensamente vigilada.

El hombre, cuya identidad se desconoce, llevaba una mochila en la que no se encontró nada sospechoso. El incidente tuvo lugar poco antes de la medianoche. El intruso saltó la reja -de finos barrotes y que mide menos de tres metros de altura- en uno de los laterales del complejo y fue localizado por los agentes de seguridad en los jardines de la parte trasera del edificio. Según el diario The Washington Post, el hombre no tenía antecedentes delictivos.

En unas breves declaraciones a la prensa, Trump dijo este sábado que los agentes de seguridad hicieron un "trabajo fantástico" y que el intruso era una "persona problemática". El presidente celebró una reunión informal con asesores y algunos miembros de su gobierno en un club de golf de su propiedad a las afueras de Washington.

La Casa Blanca ha reforzado desde 2014 su seguridad después de que en septiembre de ese año se viviera uno de los incidentes más graves. Un hombre logró saltar la reja, correr los 65 metros de jardín entre la barrera y la residencia, y abrir la puerta frontal del edificio. Solo al acceder al interior fue reducido por un agente. Lo más alarmante es que llevaba un cuchillo y en su coche tenía 800 cartuchos de munición, dos hachas y un machete.

Desde entonces, los transeúntes ya no pueden acercarse a la reja de la parte frontal de la residencia, situada en un tramo peatonal por el que transita mucha gente y en el que son frecuentes las protestas. Hasta 1995 ese tramo estaba abierto a los coches. Desde el incidente de hace tres años, hay colocada una nueva hilera de vallas que se pueden mover y está previsto que en 2018 se alce ligeramente la altura de la reja.

La seguridad de la Casa Blanca es un debate delicado que abre una pugna entre protección y accesibilidad. Siempre se ha buscado que no sea un edificio bunkerizado. Se inauguró en 1800 como la casa del pueblo. Inicialmente estaba flanqueada por un muro, pero a las dos décadas fue sustituido por una reja para que pudiera verse desde fuera. Durante todo el siglo XIX, los jardines e incluso el interior de la residencia fueron de fácil acceso al público. Actualmente, se mantienen las visitas.