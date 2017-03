Almere, semillero del voto xenófobo holandés

Gerry y JP rondan los 40 años. Son amigos. Uno es alto y el otro es bajo, uno está rellenito y el otro es más delgado. Uno tiene una dentadura perfecta y al otro le faltan dos dientes. Los dos trabajan juntos en una empresa que le hace las labores de jardinería al Ayuntamiento de Almere, una ciudad a 20 kilómetros de Ámsterdam que vota mayoritariamente al partido del líder xenófobo Geert Wilders, uno de los favoritos en las elecciones holandesas que se celebran el miércoles. Gerry y JP ganan poco más que el salario mínimo pero prefieren estar con un azadón en la mano que aburridos en casa cobrando el subsidio oficial del Estado. Sin embargo, dicen que no todos piensan como ellos. Les ocurre que a veces están cortando el césped a las diez de la mañana y un vecino abre la ventana y les pide que no hagan tanto ruido, que no son horas de estar molestando. "¡A las diez! ¿Se lo puede creer? No somos racistas pero los que se quejan son marroquíes y su casa huele a marihuana", dice JP. Gerry asiente con la cabeza.