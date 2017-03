La Casa Blanca defiende la ley de salud ante las críticas de los demócratas y ultraconservadores

El informe de la agencia presupuestaria del Congreso de Estados Unidos sobre la reforma del sistema de salud ha puesto a la Casa Blanca y al Partido Republicano a la defensiva. El documento daba una cifra clara, 14 millones de personas perderán su seguro médico el año que viene. En una década, serán 10 millones más. Este martes, menos de 24 horas después de recibir tan duro golpe, el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer aseguraba que “el objetivo del presidente es que todos los ciudadanos tengan seguro”.

Spicer también ha puesto en duda el documento elaborado por la Oficina de Presupuesto, la agencia encargada de valorar el impacto económico de cualquier reforma legal. El portavoz alega que solo se ha evaluado una parte del proyecto legislativo y que las valoraciones de este organismo han estado “constantemente equivocadas” en el pasado.

El vicepresidente Mike Pence y el secretario de Salud Tom Price visitaron el Capitolio para aplacar las críticas que han llegado tanto desde los demócratas como de los republicanos más conservadores. En juego está una promesa electoral del presidente, Donald Trump, y de su partido desde hace más de seis años.

Los republicanos luchan ahora para lograr los apoyos necesarios para cumplir con su palabra de abaratar los seguros de todos los estadounidenses. Algunos, como el senador y exrival de Trump en las primarias, Ted Cruz, dudan abiertamente de que la ley pueda salir adelante. La Casa Blanca, mientras tanto, ha cuestionado la reputación de los datos desde que se conoció el informe este lunes.

“La cobertura sanitaria no es el fin. La gente no está mejor porque tenga cobertura, la gente mejora por la atención”, defendió Mick Mulvaney, director de presupuesto de la Casa Blanca, en MSNBC. Mulvaney puso en duda la capacidad de la agencia encargada de elaborar el informe y aseguró que la clave de la ley no está en cuántas personas tengan seguro. El director, sin embargo, acababa de contradecir uno de los principales argumentos de los republicanos —incluido el presidente— contra la ley de salud de Barack Obama, a la que acusaban de dejar a personas sin seguro por su elevado coste.

Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado, declaró este martes que el documento de la Oficina de Presupuesto del Congreso demuestra que la reforma legal bajará los precios de los seguros y reducirá el déficit. Esta segunda parte es cierta —en más de 337.000 millones de dólares en una década—, pero la primera no está tan clara. McConnell también aseguró que la agencia presupuestaria “tiene fama de ser bastante mala” en predecir datos como el coste de las pólizas o el impacto de la ley en el mercado. Orrin Hatch, senador republicano de Utah, se sumó a este argumento al dudar que la agencia encargada de valorar su impacto “haya estudiado todos los aspectos”.

Este fin de semana, un senador republicano explicó el dilema al que se enfrentan por las sospechas de que la derogación del sistema actual dificulta la contratación de seguros médicos. “Si votamos a favor de esta ley, quedará en juego la mayoría de la Cámara”, dijo el republicano Tom Cotton en una entrevista con ABC News. La conversación ocurría antes de conocer el demoledor informe de la Oficina de Presupuesto. “No me gustaría ver esa mayoría en juego por culpa de una ley que ni siquiera va a ser aprobada por el Senado”.

Los demócratas, por su parte, han convertido el documento en su principal baza para atacar a los republicanos. Durante las dos últimas semanas les han criticado por someter el proyecto de ley a votación en dos comités de la Cámara sin que hubiera sido valorado su impacto económico. Ahora tienen ese dato y, en palabras del líder demócrata del Senado Chuck Schumer, convierte a la ley en “un fracaso”. “Es lo habitual en Donald Trump: habla como un populista pero cuando actúa, es la derecha extrema que perjudica a la clase media y aquellos que intentan llegar a ella”, dijo Schumer en rueda de prensa.

Los demócratas argumentan que la legislación, tal y como está redactada, encarecerá los seguros para las personas de la tercera edad y recortará las subvenciones públicas, al mismo tiempo que concede nuevos recortes de impuestos a las rentas más ricas. El informe de la agencia presupuestaria estima que 52 millones de estadounidenses carecerán de cobertura médica en 2016 si la ley entra en vigor, frente a 28 millones si se mantiene el sistema actual.