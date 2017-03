Wilders sufre una derrota según los sondeos a pie de urna

EL PAÍS

"Antes la gente se tenía respeto. Podías dejar tu casa y tu coche abiertos. Ahora no nos sentimos seguros. No es odio, es la verdad, guste o no", así expresaban su apoyo a Wilders unos vecinos de Almere, una ciudad a unos 20 kilómetros de Ámsterdam donde hay un 25% de inmigrantes http://cort.as/vDgQ

Imagen: Marc Driessen