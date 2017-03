El atacante del aeropuerto de Orly estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas

El atacante del aeropuerto de Orly-París, que fue abatido a tiros este sábado tras intentar quitarle el fusil a una militar, se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, según han informado este domingo fuentes judiciales que cita la agencia France Presse. Poco antes, el padre de Ziyed Ben Belgacem, de nacionalidad francesa y 39 años, había asegurado que su hijo había bebido y fumado hachís antes de perpetrar la cadena de ataques que acabó con su muerte en Orly.

Ziyed Ben Belgacem tenía antecedentes por episodios de robo y estupefacientes y, era conocido por su radicalización durante una de sus estancias en prisión. De hecho, había sido vigilado por los servicios de inteligencia franceses por su radicalización durante una estancia entre rejas."Estoy aquí para morir por Alá, de todos modos habrá muertos", dijo antes de abalanzarse contra una mujer integrada en una patrulla de tres aviadores del Ejército del Aire, que vigilaba en misiones de control antiterrorista.

En una mochila, además de un bidón de gasolina, el fallecido llevaba cigarrillos, y en su vivienda la policía encontró cocaína. El relato de sus últimas horas sugiere la concatenación de incidentes más que una trama elaborada. Antes de llegar a Orly, Belgacem sacó un revólver, disparó, e hirió a un agente, cuando una patrulla le dio el alto en la localidad de Garges-lès-Gonesse, al norte de París, por circular exceso de velocidad y sin luces. A unos cinco kilómetros de allí, abandonó el vehículo y robó a mano armado otro, con el que llegó a Orly.

La policía interrogó a su padre y hermano, que se entregaron voluntariamente. Tras el primer incidente, habían recibido un mensaje por teléfono que decía: "He hecho una tontería, he disparado a la policía". El hermano y el primo de Ziyed Ben Belgacem fueron liberados este domingo sin cargos, pocas horas después de que lo fuera el padre, por lo que ya no hay ninguna persona arrestada en relación con ese caso