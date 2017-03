La familia de Andreas Lubitz reivindica la inocencia del copiloto del avión siniestrado de Germanwings

El copiloto Andreas Lubitz, durante un maratón celebrado en Hamburgo en septiembre de 2009. En el vídeo, homenaje a las víctimas. FOTO TEAM MUELLER REUTERS | VÍDEO ATLAS

El momento elegido parece lleno de simbolismo. El viernes se cumplen dos años del vuelo de Germanwings procedente de Barcelona con dirección a Düsseldorf que acabó con la vida de 150 personas. A las 10.30 horas –tan solo 13 minutos antes del momento exacto del segundo aniversario de la catástrofe- comparecerá por primera vez ante la prensa Günter Lubitz, el padre de Andreas, el copiloto al que tanto la fiscalía alemana y como la francesa apuntaron como responsable único.

Según la versión oficial, el joven Lubitz estrelló voluntariamente el avión en los Alpes franceses. “Estamos completamente convencidos de que esto no fue exactamente así”, escribió el padre Günter en la convocatoria para los periodistas.

Han sido dos años de silencio absoluto. La familia del hombre al que investigadores y fiscales culpan de la muerte de 149 personas ha permanecido alejada de la polémica, más allá de pequeños detalles como la publicación de una esquela en la que definían a Andreas como alguien “encantador y valioso”. Estos calificativos enervaron a personas cercanas a los fallecidos en el infausto vuelo 4U9525. Pero los Lubitz han decidido ahora hablar para tratar de limpiar el nombre de su hijo. Los familiares de las víctimas -entre las que había 50 españoles- consideran este acto una “provocación”, convocado justo cuando se disponían a llorar a los seres queridos perdidos hace dos años.

Günter Lubitz no cree la versión de que su hijo padeciera serios problemas psiquiátricos y que, quizás temeroso de que le retiraran la licencia de vuelo, prefiriera matarse a sí mismo y a 149 inocentes. El padre del hombre al que estos dos años se ha considerado culpable acudirá con un informe con el que pretende sacar a la luz supuestos fallos en la investigación. “Incluso la Fiscalía de Düsseldorf se ha distanciado de la teoría de la depresión y ha sobreseído los procesos contra los médicos. Sigue habiendo muchas preguntas por responder y aspectos que se pasaron por alto”, añade el patriarca de los Lubitz.

Pese a las dudas de la familia, los investigadores franceses y alemanes mantienen que no hay ningún motivo para pensar en otro responsable. El piloto que murió a los 27 años había pasado por decenas de consultas por trastornos psíquicos y depresiones, tenía tendencias suicidas y el día de la catástrofe estaba de baja médica, situación que había ocultado en su empresa. Los fiscales determinaron que Lubitz aprovechó una salida momentánea del piloto para bloquear el acceso a la cabina y estrellar el aparato en los Alpes.

Como anticipo de la rueda de prensa, Günter Lubitz dio esta semana su primera entrevista. El padre está convencido de que Andreas no quería matarse: dice que tenía planes de casarse y tener hijos y que no dejó ninguna carta de despedida. “Nuestro hijo era una persona muy responsable. (…) No tenía ningún motivo para suicidarse y llevarse consigo a 149 personas. Algo así no casa con su personalidad”, asegura al semanario Die Zeit.