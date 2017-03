Cómo el buen Adrian Elms se convirtió en el terrorista Khalid Masood

En una apacible urbanización en Winson Green, al oeste de Birmingham, se encuentra la calle Quayside. Casas de ladrillo de tres plantas, buenos coches y calles apenas transitadas. El pequeño jardín del número 4, en la esquina de la calle, luce un poco descuidado. No parece haber vivido nadie desde que Khalid Masood y su familia abandonaron la casa hace unos meses. La vecina del número 8 está en la calle, con zapatillas de casa. No logra borrar de su cara la expresión de incredulidad. “Él solía cuidar del césped”, explica. “También me lo encontraba lavando el coche en la calle. ¿Sabe? No habría podido decir nada malo de ese hombre. Su mujer siempre iba cubierta y él, algunos días, llevaba también un vestido hasta los pies, gris o blanco. Y un gorrito. Tenían un hijo pequeño. No les conocía mucho, pero parecía un buen hombre. Ahora no puedo ni pensar que mis hijos hayan tenido contacto con él”.