El Parlamento escocés aprueba negociar con Londres un nuevo referéndum de independencia

La principal ministra escocesa, Nicola Sturgeon, durante el debate en el parlamento escocés este martes. Russell Cheyne (AP) | REUTERS

Nicola Sturgeon, la ministra principal escocesa, ha obtenido este martes la autorización para pedir a Londres la celebración de un nuevo referéndum de independencia con los votos favorables del Partido Verde. La votación se aplazó la semana pasada tras el atentado en Londres, donde murieron cinco personas, incluido el atacante. La moción de Sturgeon ha sido aprobada con 69 votos a favor y 59 en contra.

La primera ministra británica, Theresa May, anunciará el miércoles el inicio de las negociaciones para el Brexit. Sin embargo, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) comenzará a negociar con el Ejecutivo británico la celebración de una nueva consulta al pueblo escocés. Tanto el Partido Conservador en Escocia como el Laborista y el Liberaldemócrata ya habían anunciado su intención de oponerse a la propuesta.

La moción, presentada por Sturgeon el pasado martes, pide buscar el permiso de Westminster para convocar una consulta entre el otoño del próximo año y la primavera de 2019. La propuesta parlamentaria llama a sacar las urnas a la calle "una vez haya claridad sobre el resultado de las negociaciones sobre el Brexit", que comenzarán a partir del miércoles, cuando May active el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

May ha insistido en que “ahora no es el momento” para una segunda consulta. Pero Sturgeon ha señalado que, si May cuenta con que el acuerdo de salida esté listo para otoño de 2018, no podrá oponerse a su plan para celebrarla. En 2014, el 55,3 % de los votantes escoceses optaron por permanecer en el Reino Unido.

Sturgeon, que este lunes se reunió durante una hora en Glasgow con May, afirmó este martes al abrir el debate en Holyrood, Edimburgo, que si el Parlamento aprueba la moción tratará de negociar con Londres "no a partir de la de confrontación, sino a través de un diálogo razonable". La ministra principal escocesa afirmó que, por "respeto a la importancia y el significado de lo que ocurrirá mañana" [en referencia a la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa], no tiene intención de iniciar ese diálogo hasta finales de esta semana.