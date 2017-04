Capriles: “Maduro agarró el camino de la dictadura”

Venezuela atraviesa una hora crítica. Un día después de que el régimen de Nicolás Maduro tomara control del poder legislativo, hasta entonces de mayoría opositora, Henrique Capriles, la figura central de la oposición venezolana y excandidato presidencial, conversó con EL PAÍS en Washington. “No he dormido”, confiesa antes de comenzar la entrevista.

Tras charlar por teléfono con el expresidente español Felipe González, el opositor se sienta en un despacho de Washington para analizar la situación en su país.

Pregunta. ¿Hay un golpe de Estado en Venezuela?

Respuesta. “En mi país se dio un golpe de Estado. Maduro agarró el camino de la dictadura. No quiere convocar elecciones. El caso venezolano requiere que el mundo democrático declare su posición: o está con la democracia o no lo está”.

P. ¿Quiere un diálogo?

R. “Maduro quiere un diálogo. Pero para nosotros es inaceptable la conducta, el comportamiento, la ‘mediación’ del expresidente Rodríguez Zapatero. Él (Zapatero) lideró el fracaso del diálogo. No vamos a volver a un escenario fracasado. No vamos a volver otra vez a ver la misma película”.

“Las declaraciones de Zapatero sobre la sentencia del Tribunal Supremo son realmente desafortunadas. ¿Cómo se puede pedir prudencia y cautela ante una sentencia de un Tribunal que está eliminando al Parlamento, asumiendo las competencias? No aceptamos que, en esta etapa en la que nos encontramos, sobre la eventualidad de un proceso de diálogo con la expectativa de generar resultados, éste pueda ser liderado por Zapatero. Zapatero quedó descalificado”.

P. ¿Está dividida la oposición?

R. “La oposición es plural. Unos piensan una cosa, otros otra. Pero dividida no. Hay veces que tiene debates, hay posiciones que no coinciden. Pero yo siempre digo que no hay que preocuparse, es parte de la democracia. Que haya un gobierno único no significa que tenga que haber una oposición única”.

P. ¿Hay suficiente apoyo entre los países latinoamericanos para condenar la crisis venezolana?

R. “Vine a Washington a pedirle a Luis Almagro una reunión extraordinaria que reconozca que el orden constitucional se ha alterado en Venezuela, no a pedir o contar votos. No es un tema de votos. Es tema de estar o no estar con la democracia: ese es el reto de la OEA (Organización de Estados Americanos) ahora”.

P. ¿Es suficientemente dura la reacción internacional?

R. “He seguido de cerca la lista de todos los países que se pronunciaron. De Canadá a Argentina y la Unión Europea. Poco a poco los gobiernos democráticos del mundo se han ido pronunciando. Creo que es un avance bien importante, una señal clara de que los venezolanos no estamos solos”.

P. Además de la OEA, ¿qué otras opciones tiene la oposición venezolana?

R. “No estamos únicamente tocando la puerta de la OEA. Está Mercosur, está Unasur, está la Organización de Naciones Unidas (ONU), está la Unión Europea. Y después, es país a país, gobierno a gobierno en los lugares donde hay democracia. Existe un grupo de países han estado manteniendo una línea clara y reiterada sobre el respeto a los derechos humanos, sobre la necesidad de un diálogo con resultados, que en Venezuela no se puede desconocer el parlamento, su preocupación sobre el tema…”.

P. ¿Ha hablado con Donald Trump? ¿Qué le pide?

R. “No he hablado con Trump. No he entablado ninguna relación. Nunca hemos tenido una relación, como dicen algunos, en la que levantamos el teléfono y tenemos una línea directa con el Departamento de Estado o la Casa Blanca. Eso es falso”.

“Le diría lo mismo que a otros presidentes: queremos elecciones, queremos que le diga al Gobierno de Maduro que tiene que respetar la constitución, y que tiene que someterse a las reglas que establece la constitución. Y dos cosas: firmeza de la comunidad internacional y ayuda humanitaria. Si hay algo que le pudiera pedir al presidente de los Estados Unidos le pediría ayuda económicamente, comida, medicina, no es sólo la parte política”.