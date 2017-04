Trump dice que desactivará la amenaza nuclear de Corea del Norte si China no lo hace

El presidente de Estados Unidos (EE UU), Donald Trump, ha afirmado que actuará de forma unilateral para eliminar la amenaza nuclear que representa Corea del Norte si China, potencia con influencia en Pyongyang, no lo hace, según ha dicho el mandatario en una entrevista al rotativo británico Financial Times.

Trump ha asegurado que la amenaza del líder norcoreano, Kim Jong-un, será uno de los primeros puntos a tratar con el mandatario chino, Xi Jinping, en una visita oficial en Florida que se celebrará esta misma semana. "China tiene una gran influencia sobre Corea del Norte y decidirá si ayudarnos contra la República Popular norcoreana o no (...). Si lo hace, será bueno para China, y si no, no será bueno para nadie", ha asegurado el presidente de EE UU. Trump ha aclarado poco después que EE UU actuará sobre Corea del Norte con o sin la ayuda de Pekín. EE UU es "totalmente" capaz de enfrentarse a Pyongyang cara a cara, ha remarcado.

Varios expertos, sin embargo, aseguran al Financial Times que Washington necesitaría la ayuda de Pekín frente a Corea del Norte y que lo que está haciendo el presidente Trump es presionar duramente a China, asegura Dennis Wilder, exanalista de la CIA. "Lo que [Trump] está señalando es que el siguiente paso es comenzar con las sanciones secundarias, que hemos estado evitando. Se trata de sanciones a las empresas y a individuos chinos que tengan relación con Corea del Norte", explica.

Pyongyang representa una de las mayores amenazas nucleares para Washington, sobre todo después de que EE UU comprobara la capacidad de desarrollo de misiles de largo alcance del régimen dictatorial más hermético del mundo. "Existe una posibilidad real de que Corea del Norte alcance suelo estadounidense con misiles nucleares", admitió, también al Financial Times, Kathleen Troia McFarland, una de las asesoras de Seguridad Nacional en la Casa Blanca.

El propio Consejo Nacional de Seguridad de EE UU ha completado un informe, encargado por Trump, sobre las opciones que tiene Washington sobre Corea del Norte, según dos personas familiarizadas con el documento. Una de esas personas dice, según el rotativo británico, que la entrega del informe se habría acelerado para que el presidente de EE UU la pueda discutir en la reunión de esta semana con su homólogo chino.

Las preocupaciones crecientes sobre Corea del Norte se desataron recientemente cuando Rex Tillerson, el secretario de Estado estadounidense, dijo durante una visita a Asia que la anterior política estadounidense (con la Administración de Barack Obama) de "paciencia estratégica [hacia el régimen de Pyonyang] ha terminado".