La policía y civiles armados chavistas reprimen una marcha opositora en Caracas

La Policía Nacional Bolivariana ha impedido con gases lacrimógenos y pelotas de goma el desarrollo de una marcha de la oposición hasta la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas, organizada para respaldar la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que hace una semana derogaron las funciones del Parlamento.

Los intentos por llegar desde distintos flancos hasta el Parlamento fue reprimida por las autoridades y grupos de civiles relacionados con el chavismo. El grupo que se dirigió hacia la autopista Francisco Fajardo, la principal autopista de la capital venezolana, fue atacado a tiros por motorizados, según denunciaron en sus cuentas de Twitter Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López. En esa marcha también iban Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial y gobernador del estado de Miranda, y la exdiputada María Corina Machado.

El alcalde del municipio capitalino Chacao, Ramón Muchacho, informó de que se han registrado nueve heridos en la manifestación, entre ellos ocho por politraumatismos y uno por herida de bala. Capriles denunció lo ocurrido en los pocos medios que retransmitieron en directo la actividad. Las televisoras privadas emitieron su programación habitual y la televisora oficial, Venezolana de Televisión, llevaba las incidencias de una concentración chavista convocada a posteriori de la protesta opositora con el claro propósito de boicotear la actividad.

URGENTE colectivos disparan nuestra manifestacion pacifica estamos en la autopista Auxilio! pic.twitter.com/TXweZe2IuI — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de abril de 2017

Los dirigentes están a salvo, pero una persona, identificada como Bernardo Sánchez, fue ingresada a urgencias de una clínica cercana con un disparo en una de sus pantorrillas. Está fuera de peligro, según el testimonio que le brindó a la televisora Vivo Play. La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) confirmó también en su cuenta de Twitter que varios civiles armados actuaron contra los manifestantes.

La dirigencia de la oposición no aceptó esta vez que el régimen impidiera llegar hasta su destino y lo mantuviera confinado en los municipios que gobierna. El gobernador Capriles dejó claro a lo largo de recorrido que no estaban dispuestos a consignar un documento con sus demandas. Machado, mientras tanto, fue captada durante una transmisión en directo en la cuenta Periscope de Tintori cuando llamaba a los venezolanos a desconocer al gobierno invocando el artículo 350 de la oposición. Hay un convencimiento muy arraigado entre la dirigencia de no resignar nuevamente la iniciativa política y de señalarle al gobierno el camino de salida.

En medio del desorden generado por la represión, las protestas se tornaron violentas. Los manifestantes cerraron la autopista Fajardo, que cruza de Este a Oeste la capital, colocaron barricadas y arrojaron piedras a los piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana que bloquearon el paso hacia el centro de Caracas. A mediados de la tarde todo era muy confuso y se dudaba de que se pudiera celebrar la plenaria de la Asamblea Nacional. La oposición busca iniciar un proceso que destituya a los magistrados chavistas que desconocieron al Parlamento mediante dos sentencias. No es un proceso expedito. La Constitución venezolana establece que el Parlamento podrá removerlos después de que el Consejo Moral Republicano, integrado por la Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General, califique su actuación como una falta grave. El chavismo controla esa instancia.