España ve el ataque de EEUU en Siria una “respuesta medida y proporcionada”

España recibió un aviso indirecto, con carácter previo y como el resto de los aliados, del ataque realizado en la noche del jueves por Estados Unidos contra una base aérea siria, pero no tuvo acceso a una información privilegiada, a pesar de que los 59 misiles Tomahawk fueron lanzados desde dos destructores, el USS Porter y el USS Ross, que tienen su base en Rota (Cádiz), según fuentes gubernamentales.

La Presidencia del Gobierno español ha difundido hoy un comunicado en el que califica el ataque estadounidense de "respuesta medida y proporcionada a la utilización por el ejército sirio de armas químicas contra la población civil". La nota califica la operación de "limitada en su ojetivo y medios" y subraya que se ha dirigido "contra una base militar, no contra objetivos civiles". Moncloa elude el hecho de que el uso de la fuerza no contase con el aval de la legalidad internacional y se limita a señalar que España "mantiene una sólida lealtad con sus aliados, es partidaria de una acción concertada internacional" y "lamenta que el bloqueo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el conflicto de Siria no la haya hecho posible".

Respecto a la información recibida, las fuentes consultadas explican que el Pentágono avisó ayer a los países que forman parte de la coalición contra el Daesh (ISIS por sus siglas en inglés) que en las próximas horas tendría lugar una operación militar no dirigida contra el Estado Islámico, que controla amplias zonas de Siria e Irak. Fue un aviso genérico, sin detalles, transmitido a los enlaces militares destacados en la base de Tampa (Florida).

La segunda vía por la que llegó información al Gobierno español fue la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, fue avisado por EE UU y trasladó la noticia al resto de los aliados. La OTAN no participa directamente en el conflicto, pero sus aviones AWACS vigilan el espacio aéreo sirio desde Turquía. Además, bajo mando de la OTAN, España tiene ua batería de misiles Patriot en Adana (Turquía), junto a la frontera siria, cuyo radar también controla el espacio aéreo del país vecino.

Finalmente, el Ministerio de Defensa español fue informado de manera prácticamente simultánea al ataque. Cuando el USS Porter y el USS Ross zarparon de la base naval de Rota, hace ya varios días, España fue informada de que se dirigían al Mediterráneo Oriental, pero no de que participarían en un ataque que por otra parte en ese momento ni siquiera estaba decidido.

A diferencia de los aviones estadounidenses que operan desde Rota y Morón, los buques cambian con facilidad de misión una vez en alta mar, como ha sido el caso, lo que dificulta que España pueda autorizar o no su salida en función de cuál sea su cometido. En todo caso, el respaldo a posteriori del Gobierno español al ataque obvia la falta de autorización previa.

En teoría, los cuatro destructores de la Navy estacionados en Rota forman parte del escudo antimisiles de la OTAN y tienen como función principal la protección de los aliados ante un ataque con proyectiles balísticos de países como Irán. En la práctica, desde que han llegado a Rota se han dedicado sobre todo a patrullar por el Mar Negro, como forma de disuadir a Rusia ante la anexión de Crimea y la intervención en el Este de Ucrania.

Las fuentes consultadas indicaron que los países que sí han recibido información detallada del ataque decidido por la Administración Trump son los miembros de la coalición que participan en los bombardeos sobre posiciones del ISIS en Siria, para evitar incidentes. Entre ellos, según ha reconodido el Pentágono, está Rusia, pero también países europeos como Francia, Reino Unido, Holanda y Dinamarca.