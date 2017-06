Trump: “Estoy dispuesto al 100% a declarar. No hubo colusión ni obstrucción”

Un Trump extrañamente parco, casi defensivo. En su primera comparecencia tras el explosivo testimonio ante el Senado del exdirector del FBI, James Comey, el presidente de Estados Unidos afirmó que la declaración le había dejado “feliz” y que se había confirmado “mucho de lo que dijo y otras cosas no son verdad". “No hubo colusión, no hubo obstrucción, Comey es un filtrador. Jamás le pedí lealtad y estoy dispuesto al 100% a declarar. A Mueller (el fiscal especial) le diría lo mismo”, sentenció cuidando las palabras, sabedor de que se mueve ya en un terreno penalmente resbaladizo,

Muy lejos queda el Trump furioso que aprovechaba las conferencias de prensa para arremeter contra el universo. El presidente que hoy salió a La Rosaleda de la Casa Blanca junto con el primir ministro rumano intentó ser comedido. No dejó que hubiese muchas preguntas y ante las que hubo, buscó ser conciso. Evitar perderse por divagaciones que ahora ya pueden ser letales. Bajo esta premisa, Trump enfatizó que sus grandes preocupaciones radican en "la construcción nacional" y los problemas internacionales, como Corea del Norte y Oriente Medio, pero no en la trama rusa. “Eso es una excusa de los demócratas que no han aceptado su derrota en los colegios electorales”, señaló en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Su breve comparecencia certificó la línea defensiva abierta por la mañana con un tuit que rompió 40 horas de silencio. “Pese a tantas falsas declaraciones y mentiras, vindicación total y completa... y wow, Comey es un filtrador”, señaló en el tuit. Luego, en otro mensaje, felicitó a la conservadora cadena Fox por su cobertura.

En su declaración jurada, Comey había reconocido que tras verse atacado por la Casa Blanca decidió hacer público parte del contenido de las notas que guardaba de sus conversaciones con el presidente. Con este fin se dirigió a un amigo, el profesor de leyes de la Universidad de Columbia Daniel Richman, y le pidió que se pusiera en contacto con un periódico (The New York Times) para que publicara su versión de lo ocurrido.

El testimonio del exdirector del FBI, el más grave en décadas de un alto funcionario contra un presidente, es el principal elemento con el que cuentan los demócratas para formular una acusación de obstrucción a la justicia, el paso previo al impeachment. En contra de su costumbre, Trump guardó silencio durante la comparecencia del jueves y dejó que la respuesta corriese a cargo de su abogado privado, Mark Kasowitz. En una declaración pública, el letrado no sólo negó las acusaciones de Comey sino que le acusó de haber roto el secreto de las comunicaciones, el privilegio presidencial que impide a sus colaboradores hacer públicas las conversaciones en la Casa Blanca. Hoy, Trump siguió los pasos de su abogado. El peligro anda cerca.