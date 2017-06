Theresa May llega a un preacuerdo con los unionistas para gobernar

Theresa May trató este sábado de liberarse de las presiones que la acechan sacrificando a sus más cercanos asesores. Nick Timothy y Fiona Hill, los jefes de Gabinete de la primera ministra británica, dimitieron tras la “enorme decepción” que ha supuesto para los conservadores perder la mayoría absoluta en las urnas a pocos días del inicio de las negociaciones sobre el Brexit. Downing Street anunció este sábado que ha alcanzado un acuerdo de principios con el norirlandés Partido Unionista Democrático (DUP), para que sus 10 escaños apoyen la formación del Gobierno.

Los detalles del pacto se debatirán el lunes en la reunión del Gabinete del Ejecutivo. El borrador establece que el DUP se alineará con los tories en votaciones parlamentarias clave, pero no prevé una coalición de Gobierno.

“Acepto la responsabilidad por mi tarea en esta campaña electoral, que era supervisar nuestro programa político”, afirmaba en un comunicado el jefe de gabinete Timothy, mientras un portavoz del Partido Conservador anunció, por su parte, la dimisión de Hill, jefa adjunta. Los dos asesores formaban el estrecho círculo de confianza de May, con quien trabajaban desde su época al frente del Home Office (Ministerio de Interior). Diversas voces dentro de la formación les atribuyen parte importante de la responsabilidad en los dos colosales errores de la primera ministra: adelantar las elecciones para tratar de reforzar su mayoría y el programa electoral, que hubo de ser rectificado tan solo cuatro días después de presentarse.

En su nota de renuncia, Timothy aseguraba que el programa conservador de cara a las elecciones no era su “proyecto personal”, como han sugerido algunos medios, sino que fue el resultado de “meses de trabajo” de todo el equipo de Gobierno y que su papel era supervisarlo.

“Aún así, asumo la responsabilidad por el contenido de todo el programa, que continúo creyendo que es honesto y sólido para gobernar”, declaró Timothy. Para él, la razón del mal resultado de los conservadores “no es una falta de apoyo a Theresa May” entre los electores, sino “un incremento inesperado en el apoyo a los laboristas”.

Miembros del Partido Conservador habían exigido a May un cambio en su equipo de asesores, al que criticaban por no escuchar y ningunear incluso a los miembros del Gobierno. Le habían advertido de que intentarían forzar unas primarias si mantenía a Timothy y Hill en sus puestos. En su lugar, la primera ministra nombró ayer a Gavin Barwell, un ex secretario de Estado que perdió su escaño en las elecciones, quien aportará al puesto “una experiencia considerable”, según May.

Los conservadores sumaron 318 diputados en las elecciones generales del jueves, ocho por debajo de la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, por lo que necesitarán a partir de ahora apoyos externos para aprobar sus propuestas parlamentarias, mientras que el Partido Laborista pasó de 232 a 261 escaños.