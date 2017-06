Elecciones en Francia 2017, últimas noticias en directo

Silvia Ayuso

Otro que "a voté", que ya ha votado, Manuel Valls. Es un momento muy amargo para el ex primer ministro de Hollande, que llegó a creer que hoy estaría en el Elíseo. No solo no pudo ser (ni siquiera logró ganar las primarias socialistas) sino que hoy se presenta por su cuenta como candidato por Essonne, la circunscripción que le permitió mantener su acta de diputado los últimos 15 años. Pero ya nada es seguro. Valls se ha alejado de los socialistas con los que construyó su carrera política y se ha visto despreciado por el movimiento de Macron, que no le permitió inscribirse por sus listas pese a que se lo pidió expresamente y pidió, también, el voto por el candidato de En Marcha! para las presidenciales, rompiendo la consigna socialista. Lo contábamos aquí: http://cort.as/xU28

Tras votar, Valls ha instado a sus conciudadanos a acudir hasta las urnas. De ello depende su futuro político

