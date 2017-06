May se enreda en su búsqueda de Gobierno y lucha por su superviviencia

Los intentos de conservadora Theresa May por permanecer en el poder son cada vez más desesperados. Dos días después de consumar el mayor acto de autolesión que ha protagonizado jamás un primer ministro en la historia moderna de Reino Unido, solo salva a la primera ministra la excepcionalidad del momento que atraviesa el país. May se dispone a evitar los cuartos comicios nacionales en dos años, o la segunda batalla por el liderazgo en uno, en nombre de la estabilidad necesaria para emprender las cruciales negociaciones de salida de la UE.

Pero el riesgo de que Reino Unido deje plantados a los Veintisiete en su primera cita, prevista para el día 19 en Bruselas, por no tener un Gobierno al que sentar en la mesa negociadora, no es, en vista los acontecimientos del fin de semana, descartable.

Sus movimientos para formar un nuevo Ejecutivo han entrado en el caos este domingo por la mañana, después de que el Partido Unionista Democrático (DUP), cuyos diez escaños proporcionarían a May la llave para gobernar, desmintiese que el acuerdo entre ambas formaciones estuviera cerrado, tal como había informado Downing Street el sábado por la tarde. “Las conversaciones están siendo positivas, pero continúan”, ha dicho un portavoz de la formación ultraconservadora norirlandesa.

El primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, ha telefoneado este domingo a May para expresarle su preocupación por los contactos y las posturas políticas de los unionista: "El taoiseach [jefe del Gobierno] expresó su preocupación [y afirmó] que no debería ocurrir nada que ponga en riesgo el Acuerdo de Viernes santo y el desafío que supone lo que pueda traer este acuerdo [de los conservadores con la DUP]", ha explicado un portavoz del Gobierno irlandés.

El sábado, Downing Street aseguraba que se había alcanzado un acuerdo que sería presentado al Gabinete el lunes. Pasada la medianoche, después de que May hablara con Arlene Foster, la líder del DUP, Downing Street emitía otro comunicado en el que aclaraba que el acuerdo no se había alcanzado. “La primera ministra ha hablado esta noche con el DUP para discutir la finalización del acuerdo cuando el Parlamento vuelva a reunirse la semana que viene”, decía.

Downing Street especificó que lo que se está negociando no es un Gobierno de coalición ni nada por el estilo, sino que el acuerdo se limitaría al apoyo del DUP en la investidura y en los “grandes asuntos” como los Presupuestos o la seguridad. El resto de cuestiones deberían resolverse caso por caso, quedando el Gobierno a la merced de una formación, cuando menos, heterodoxa ante la colosal labor legislativa que requerirá el proceso de ruptura con la UE.

Pero una relación más estrecha con el DUP, además de poco presentable para el Gobierno, correría el riesgo de provocar un rechazo de los diputados tories más moderados. “No vamos a formar un Gobierno con el DUP ni vamos a entrar en una coalición con ellos. Nos van a apoyar en asuntos de economía y seguridad. No estamos de acuerdo ni tenemos por qué estarlo en todos los temas, y yo ciertamente no lo estoy”, ha dicho esta mañana Michael Fallon, ministro de Defensa, en una entrevista en televisión.

El sacrificio el sábado de sus dos más estrechos colaboradores, Nick Timothy y Fiona Hill, no ha liberado a May de la presión procedente de dentro y fuera de sus propias filas. El ex canciller del Exchequer y número dos del anterior Gobierno conservador, George Osborne, hoy director del diario Evening Standard, se ha referido hoy a May como una “muerta viviente” y ha insinuado que se verá obligada a dimitir en breve. “La única pregunta es cuánto tiempo más permanecerá en el corredor de la muerte”, ha dicho el fiel aliado de Cameron, apartado de la primera línea de la política después de que May no le ofreciera un sitio en su Gabinete.

Boris Johnson, el excéntrico ministro de Exteriores, pero todavía popular entre un sector de la población, se ha visto esta mañana obligado a desmentir las informaciones publicadas en el Mail on Sunday que aseguraban que ya estaría posicionándose para suceder a su jefa. Esas acusaciones son “una estupidez”, ha dicho en Twitter. “Apoyo a Theresa May, pongámonos a trabajar”, ha añadido.

Mientras tanto, Jeremy Corbyn sigue saboreando su momento de gloria y no parece dispuesto a rebajar la presión a la primera ministra May. El líder laborista ha pronosticado que los británicos tendrán que volver a las urnas en los próximos meses y ha asegurado que su partido está listo para “librar una nueva campaña electoral tan pronto como haga falta”. “Somos capaces de servir a la gente de este país gracias a la agenda que nos hemos propuesto, una agenda transformadora que se ha granjeado un asombroso nivel de apoyos”, ha añadido.

Un sondeo realizado en los dos días posteriores a las elecciones refuerza el optimismo de Corbyn: por primera vez, el líder de la izquierda queda empatado con la conservadora en la pregunta de “quién sería mejor primer ministro”: un 39% responde que Corbyn y un 39% elige a May. En la misma encuesta, un 48% opina que May debe dimitir y solo un 38% cree que debe seguir en su puesto.